Après que toutes les portes leur ont été fermées malgré toutes les démarches entreprises dans le cadre de la loi, les 62 familles ayant bénéficié de logements ruraux en 2012 au niveau du lieudit «Hadjar El Ghoula» à Hamma Bouziane wilaya de Constantine, demandent l’intervention du premier responsable de la wilaya pour trouver une solution à leur calvaire quotidien, notamment en période hivernale. Le maire de cette zone avait pourtant promis, dans une intervention à la radio locale que le problème peut être résolu et qu’une enveloppe financière serait allouée pour alimenter les 62 familles en gaz et électricité. Mais à ce jour, rien n’a été fait.

La Sonelgaz a été interpellée par les habitants, néanmoins, cette dernière ne peut intervenir sans que le maire ne soit prêt à apporter des travaux de mise à zéro du terrain dans la mesure où ces logements ont été construits dans un bassin qui exige une mise à niveau du terrain. Les habitants sont restés otages entre l’exigence de la Sonelgaz et les promesses du maire. C’est souvent le même problème rencontré après achèvement de toute construction. Les réalisations, en effet, ne bénéficient d’aucun projet d’assainissement du terrain, pour que les habitations donnent l’image d’un urbanisme choquant. Les habitants en tout cas demeurent dans une impasse et attendent avec espoir l’intervention du wali.