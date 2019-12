2030 est l’échéance que l’Algérie s’est fixée pour éradiquer le VIH Sida, une date butoir prise à l’instar du reste de la communauté internationale qui a célébré hier la Journée mondiale de lutte contre le sida. Dans cette perspective, laborieuse à plusieurs titres, l’Algérie a fêté hier cette journée, sous la présidence du ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Mohamed Miraoui. Ce commis de l’Etat n’a pas manqué de recommander une « vigilance permanente et accrue » face aux facteurs à risques, à l’origine de la contraction du VIH Sida en Algérie. Placée cette année par l’Organisation des Nations unies (ONU) sous le thème mondial «Les organisations communautaires font la différence» et sous le slogan national «La société civile : partenaire pour mettre fin au sida d’ici 2030», les intervenants ont énuméré les risques de contraction du virus comme celui des relations sexuelles non protégées, entre hommes, la drogue par injection intraveineuse ainsi que l’immigration clandestine, qui doit être contrôlée. Selon les dernières statistiques, l’Algérie «a recensé, depuis l’apparition de la maladie en 1985, environ 16 000 sidéens déclarés, dont 1 300 pour la seule année écoulée et 175 nouveaux cas enregistrés durant le premier semestre de l’année en cours». Dans ce regrettable bilan, l’on compte 7 000 femmes et près de 500 enfants de moins de 15 ans. La conférence s’est tenue alors que dans ce monde meurtri par ce fléau, existent plus de 23 millions de personnes avec le VIH qui sont sous traitement et que38 millions vivent actuellement avec ce virus. La multiplication de nouveaux cas est préoccupante, comme au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, où l’on a enregistré une hausse de 10 %. Elle est de 7% en Amérique latine, de 29 % en Europe de l’Est et en Asie centrale.