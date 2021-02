Poursuivi pour délit de violation et intrusion dans un système de traitement automatisé de données informatiques et modification de celles-ci, par fraude, délit de détournement de fonds publics et abus de fonction, en violation des lois, afin d'obtenir d'indus avantages, les mis en cause dans l'affaire dite cacobatph de Skikda, ont été condamnés, par le tribunal correctionnel de première instance, de Skikda, à des peines allant à 2 et 7 ans, apprend-on de source juridique. Pour de plus amples informations, le principal accusé, le directeur en l'occurrence, a écopé de sept ans de prison ferme. La secrétaire, qui est en même temps sa femme, a, quant à elle, été condamnée à deux ans de prison, dont un avec sursis, a ajouté notre source. La même sentence a été prononcée à l'encontre des six autres accusés, à savoir deux ans, dont un an avec sursis, ajoute-t-on. Pour rappel, le parquet du tribunal de première instance de Skikda avait requis, jeudi dernier, une peine de huit ans de prison ferme contre le directeur local de la Caisse nationale des congés payés et du chômage-intempéries des secteurs du bâtiment, travaux publics et hydraulique (Cacobatph) à Skikda, dont le siège est situé à Bouyala. Le même parquet avait requis une peine de six ans d'emprisonnement contre les sept autres complices. Les relents du scandale remontent, rappelons-le, à l'année 2018, lors de la préparation d'un état de rapprochement entre le département de l'exploitation et celui de la comptabilité, au niveau de l'agence régionale de la Cacobatph, à Constantine, par le représentante légale qui est chargée en même temps de la gestion du réseau informatique au niveau de ladite Caisse; il a été découvert une différence concernant les pénalités de retard résultant de la déclaration annuelle supplémentaire. En se référant à la base de données, il a été constaté que la différence est due à la déclaration annuelle complémentaire pour les exercices 2012 et 2013 fusionnée au niveau de l'antenne locale concernant les travailleurs de la société coréenne Kingham, qui était affiliée à l'agence locale à Skikda. Celle-ci était chargée de l'achèvement du projet de réhabilitation de la raffinerie de pétrole dans la grande zone industrielle de Skikda, entre le 1er février 2011 et le 30 juin 2017, où elle a employé 1 173 travailleurs. L'entreprise déclarait et payait régulièrement ses cotisations à la Caisse, en plus du dépôt périodique de ses déclarations annuelles de salaires et des salariés pour permettre à ses travailleurs de bénéficier de l'indemnité de congé annuel, à temps. Après avoir quitté le territoire national en juin 2017, le principal accusé a délibérément manipulé la date du système jusqu'à ce que le processus soit accepté par la base de données, car l'opération était affectée par le délai de prescription, pour une période de 5 ans et le processus de fusion s'est déroulé à travers un numéro confidentiel du responsable de l'agence, principal suspect dans cette affaire (S.A.). Cette opération délictuelle a causé des préjudices financiers à la Caisse de près d'un milliard de centimes. Après avoir enquêté sur toutes les parties, le juge d'instruction près le tribunal de Skikda a rendu, le 12 juillet dernier une ordonnance exigeant que le directeur local de la Cacobatph soit placé en détention provisoire pour son implication dans des affaires de corruption et de détournement de fonds, alors que sa secrétaire et sept autres personnes ont été placées sous contrôle judiciaire.

Au cours du procès, qui a eu lieu jeudi dernier, le principal accusé, S.A., a nié le délit qui lui était imputé, mais il est apparu clairement que c'était lui qui avait demandé à ses proches, ses camarades de classe et son gendre, l'un d'entre eux était le directeur de la société activant dans les travaux électriques, son frère et certains des travailleurs de l'entreprise, qui lui remettaient des numéros de compte postal (CCP) à plusieurs personnes de confiance, au motif que sa société privée, dont il est propriétaire, est créancière d'un contrat dans la wilaya de Tamanrasset en persuadant ceux-ci que les fonds ne peuvent pas être transférés.