Pas moins de 13 individus ont été interpellés par la Gendarmerie nationale, en charge de l'enquête, sur le vol des disjoncteurs à l'usine sidérurgiqué d'El Hadjar, rapporte un communiqué émanant de ce corps sécuritaire. Sept parmi les mis en cause ont été placés sous contrôle judiciaire, précise le même document. Âgés entre 31 et 54 ans, les prévenus sont supposés être complices dans ce vol, ajoute ledit communiqués. Aux termes des précisions de ce même document, dont nous détenons une copie, l'enquête menée sur la base d'un dépôt de plainte, par les éléments de la brigade de la gendarmerie de Sidi Amar, aidés par la police scientifique et technique s'est focalisée sur les lieux du vol, aboutissant à la découverte d'une complicité d'éléments internes au complexe. Aussitôt interpellés, les 13 personnes ont fait l'objet de mesures judiciaires d'usage, auditions entre autres. Déférés, hier, par-devant le procureur de la République, près le tribunal d'El Hadjar, le dossier de l'affaire a été orienté vers le juge d'instruction de la même instance juridique. Après une journée d'audition, le juge d'instruction a décidé de placer sept prévenus sur 13, sous contrôle judiciaire et libérer les autres, conclut le communiqué. Pou rappel, cet énième vol défrayant toutes les chroniques, est survenu le 1er juillet courant, ciblant 10 disjoncteurs industriels, huit cartes-mères spécifiques de marque Siemens et un module de communication. D'une valeur de plus de 500 millions de centimes, ces équipements sont utilisés dans l'équilibrage de la température du HF n°2 et préviennent d'une éventuelle explosion. N'ayant aucun autre usage en dehors du circuit du

HF n°2 et aucune valeur marchande, ces équipements ne peuvent, par conséquent, être vendus car, convient-il de le remarquer, ces disjoncteurs et cartes-mères ont une programmation fonctionnelle spécifique pour le HF n°2. Un vol qui n'a d'autre explication que le sabotage de cette entité économique, puisque, faut-il le noter il s'agit là du second vol enregistré à l'intérieur des unités de l'usine Sider, en l'intervalle d'un mois et demi. Le premier a eu lieu à l'unité de préparation des matières et agglomérés (PMA) où a été volé, fin mai dernier, un câble électrique de 5 500V, d'une longueur de 3 km, d'une valeur estimée plus de 9 milliards de centimes. À peine remis de ce vol, qu'un autre survient! Car, ces vols à répétition n'ont d'autres objectifs que de saboter le complexe pour le mettre à genoux. Sinon comment expliquer le vol de matériel non écoulable sur le marché? On le saura sûrement, lorsque l'affaire sera portée à la barre du tribunal et les auteurs de ce sabotage qualifié, finiront par éclairer les zones d'ombre entourant ce vol et peut-être bien, celui du câble électrique. C'est du moins, ce que les sidérurgistes espèrent, car, il s'agit de leurs outils de travail et les sempiternels actes de sabotage, ne peuvent s'opérer sans l'implication de commanditaires. Ces derniers qui de tout temps, ont oeuvré à la déstabilisation de ce fleuron de l'industrie lourde algérienne qui emploie plus de 6 000 travailleurs.