Plusieurs embarcations de fabrication artisanale ont été interceptées au large des eaux territoriales de la wilaya de Annaba, durant les dernières 24 heures, apprend-on de source maritime. Pas moins de 72 prétendants à l'émigration clandestine ont été appréhendés au cours de deux opérations distinctes, a expliqué la même source. Dans le détail, cette dernière a fait état de l'interception, à 6 miles au large des côtes de la wilaya de Annaba, d'une première embarcation de neuf mètres de long, avec à son bord 19 harraga dont deux mineurs, puis d'un second groupe de 43 autres, âgés entre 3 et 36 ans, interceptés à 1 h du matin. Une troisième vague de 14 candidats à la traversée de la mer, âgés entre 19 et 33 ans.

Rappelons que dans la matinée de mardi dernier, les gardes-côtes de la wilaya de Annaba, ont déjoué une tentative d'émigration clandestine, de 19 harraga. Au total, ce sont 57 prétendants à l'émigration clandestine qui, en 48 heures, ont tenté de rejoindre la rive Sud de la méditerranée. Partis depuis les plages côtières de la wilaya de Annaba, ces jeunes et moins jeunes ont vu le rêve de vivre sous les cieux de la vieille Europe se dissiper, avec la mise en échec de cette traversée mortelle. Ramenés à la station maritime du port de Annaba, les «malchanceux» candidats à l'émigration clandestine, ont été soumis au contrôle médical d'usage et aux mesures judiciaires, avant d'être déférés par-devant le juge d'instruction près le tribunal de Annaba, qui les a présentés en citation directe devant la même instance juridique.