Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, un détachement de l’Armée nationale populaire a saisi une grande quantité de kif traité estimée à 856 kilogrammes, à Ghardaïa. Trois narcotrafiquants ont été arrêtés lors de cette opération. Par ailleurs et dans le cadre de la lutte antiterroriste, un autre détachement de l’ANP, en coordination avec les éléments de la Gendarmerie nationale, a arrêté trois éléments de soutien aux groupes terroristes à Bouira et à Khenchela. Enfin, les éléments des garde-côtes à Skikda ont mis en échec une tentative d’émigration clandestine de 14 individus.