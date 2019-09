Le consommateur est en danger. Telle est la conclusion que l’on peut déduire du bilan fourni par les services de police faisant état de la saisie de 70 kg de glaces impropres à la consommation. Cette mainmise fait suite à une opération de contrôle opérée dans un commerce sis à la rue Jordanne. Cette saisie, relève t-on du communiqué diffusé par la cellule de communication près la sûreté de wilaya d’Oran, «entre dans le cadre de la protection, par la police, de l’environnement et de la lutte, par les mêmes services, contre les intoxications alimentaires et pour la protection du consommateur». Tout un plan stratégique est, en ce sens, établi par la police de l’environnement et les éléments de la voie publique. Les deux services, en collaboration avec les services d’hygiène et de la santé de la daïra d’Oran ainsi que des responsables de l’hygiène près l’APC d’Oran, ont opéré des sorties effectives dans la délégation exécutive d’El Maqarri, ex-Saint-Eugène.

Ces sorties ont abouti à des révélations fracassantes. Dans le tas, les saisies sont toutes aussi fracassantes les unes que les autres, donnant le tournis, en rendant visite à deux commerces seulement. Le premier est situé à la rue Fellahi. Les membres de cette délégation mixte ont saisi 50 kg de viande de mouton et près de 38 kg de viande de volaille impropres à la consommation. Et ce n’est pas tout. Les membres de la même commission ont, dans le même commerce, procédé à la destruction d’une bonne quantité de câpre conservée.