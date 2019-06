Neuf personnes sont décédées par noyade (6 en mer et 3 dans des réserves d’eau) durant les dernières 48 heures dans plusieurs wilayas du pays, selon un bilan de la Protection civile rendu public samedi dernier. Dans la wilaya de Mostaganem, « un enfant âgé de 11 ans est décédé noyé dans une plage interdite à la baignade, commune de Achacha et une personne est décédée noyée dans une zone rocheuse, commune de Sidi Lakhdar», indique la même source. Les secours de la Protection civile sont, par ailleurs, intervenus pour le repêchage d’«une personne décédée noyée sur une plage interdite à la baignade, commune de Aïn Zouit, (wilaya de Skikda) et d’une autre décédée, noyée sur une plage interdite à la baignade, commune de Chlef (wilaya de Chlef). Une personne est également,

«décédée noyée sur une plage interdite à la baignade, dans une zone rocheuse, commune de Oulhaca (wilaya de Aïn Témouchent) et une autre est décédée noyée sur une plage interdite à la baignade, commune de Ghazaouet (wilaya de Tlemcen)» . Il s’agit aussi du repêchage d’«un enfant âgé de 11 ans décédé, noyé dans une mare d’eau dans la commune de Chiffa (wilaya de Blida), d’une personne décédée noyée dans une mare d’eau au lieudit Domaine Khadraoui, commune d’El Amra (wilaya de Aïn Defla), et d’un adolescent décédé, noyé dans une retenue collinaire au lieudit Cherakat, commune de Hamma Bouziane (wilaya de Constantine) » , détaille la Protection civile.