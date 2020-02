Le bâtonnier de Boumerdès Ahmed Benantar, n'entre jamais dans une juridiction pour des prunes! Lorsqu'il y est, c'est pour gagner. Elle toussote un instant puis redit, comme si la précision valait le coup d'être soulignée si le calendrier le permettait, et si le dossier valait le coup de se déplacer, de s'avancer. Le bâtonnier Ahmed Benantar, ne plaide plus comme avant.

De par les lourdes responsabilités liées aux problèmes quotidiens, le Conseil de l'ordre de Boumerdès, que rencontre l'avocat, le dynamique bâtonnier peut s'avancer vers le pupitre d'un magistrat pour aller au bout de sa mission. C'est ainsi que la semaine dernière, à Rouiba, le bâtonnier était sagement assis au milieu de ses jeunes confrères, attendant l'arrivée des détenus venant de la prison voisine de Tidjelabine.

Une jeune et ambitieuse juge, prétendant depuis le début, à une brillante carrière dans ce monde merveilleux de la magistrature, avance, le pied sûr! Elle s'attarde sur la chemise ouverte, parcourt une deuxième fois un feuillet, puis articule à haute voix afin que toute l'assistance puisse suivre. Le plaideur va parler de ce qu'il faut pour la compréhension de l'affaire. Lorsqu'il a fini son speech, le bâtonnier était à bout de souffle car il a vidé le sac en direct-live sur un dossier que la juge ferait bien d'examiner attentivement. Il s'agit de deux drogués, certes récidivistes, qui peuvent être innocentés dans cette affaire apparemment bâclée au départ!

Après le traditionnel dernier mot prononcé par les inculpés, la juge met le dossier en examen sous quinzaine; alors que l'avocat se dirige au cabinet où l'attendent ses clients.