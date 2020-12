Les procès en appel à Ain Defla se font par visio, «Covid-19» oblige. Menés de main de maître par l'incomparable Ahmed Oussadi, les conseillers de la chambre pénale, masqués pour la circonstance, partagent les efforts intellectuels d'un rôle, mon Dieu, gigantesque pour une cour qui n'a que 6 ans d'existence.

Il est vrai que cette cour dépendait de l'immense cour de Chlef laquelle s'est vue amputée d'un pan important de la vaste cour qui couvrait toute la région du Chélif, une région placée à cheval entre le centre du pays et l'ouest! Lundi dernier, il y avait du monde au guichet unique dont les employés, armés jusqu'aux dents, par une saine ancienneté, s'affairaient à délivrer les documents judiciaires demandés par des citoyens pressés comme toujours et qui, une fois servis, quittaient précipitamment la bâtisse sans se retourner!

La salle d'audience était désespérément vide car les magistrats venaient de s'arrêter une minute, le temps de s'abreuver, avec la chaleur qui sévissait en cette dernière semaine de décembre 2020. Au premier étage, le service d'ordre veillait au grain! La chambre en était à sa deuxième heure de boulot, et avançait allégrement grâce à la visio qui facilitait grandement la tâche des magistrats.

Entouré de l'excellent rapporteur Djamel Khenniche et du sympathique Aziz Bouziane, Ahmed Oussadi, le président de chambre écoutait le temps qu'il fallait les détenus à l'aise, car ils répondaient à distance aux nombreuses questions du juge. Mansour, le jeune et décontracté procureur général, lui, se trouvait bien, affalé qu'il était sur son fauteuil, se contentant de requérir de temps en temps, lorsque la fonction l'exigeait!

Le détail qui frappe les curieux de passage dans la salle d'audience, est le nombre élevé de conseils, des jeunes, surtout, tels Me Abdelghani Nouas de Koléa et Me Brahimi Jr d'El Khemis-Miliana. Lundi passé, vers les 10 heures 15, il y avait pas moins de 40 avocats dans la salle d'audience, sans compter les défenseurs qui avaient la bougeotte, comme par exemple ceux qui voulaient voir monter un des chefs de la cour, pour un os où leur intervention, était capitale! Entre-temps, le rôle s'épuisait à midi passé et la salle se vidait automatiquement pour permettre enfin à la composition de se reposer, juste de quoi souffler avant de retrouver le reste des 50 dossiers du jour!

Ce dont profitent les défenseurs venus d'El - Khemis, de Blida, de Koléa, d'Alger, de Chlef, de Relizane, d'Oran, de Tizi Ouzou et meme de Sétif, pour effectuer un saut au fast-food du coin pour un bon casse-croûte à emporter!