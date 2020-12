La nouvelle cité Aadl située à la sortie nord de la ville de Bouira, réalisée et habitée depuis moins d'une année, est dejà baptisée cité du 1er Novembre 1954. Ce fait est une nouveauté dans une ville où la majorité des ilots est designée par le nombre de logements. La cité des 70, la cité des 120, des 130, les 1.100 Logements, la cité des 166 Lots, celle des 140, celle des 338 Lots, la cité 56 Logements, les 250, les 100 des 300 des 2000... sont les appellations par lesquelles est designée la majorité des quartiers de Bouira.

Quelquefois les gens designent le lieu par le nom de l'entreprise réalisatrice des logements comme la cité Sorecal, la cité Ecotec, la cité Gebeco... ce vide va jusqu'à faire entendre parler de quartiers identifiés à des villes d'ailleurs, comme quartier Medelin, ou le Petit Paris, les favélas d'oued Hous ou Kaboul...

Cette situation, qui date depuis des années, laisse penser plus à une volonté delibérée de déracinement qu'à un quelconque manque de noms. Le carré des Martyrs, situé en face du siège de la wilaya, comporte la liste de plus de 6 000 chouhada de la wilaya. La bapisation d'une cité du nom d'un chahid et quelquefois d'un moudhjahid peut susciter la curiosité des occupants, des passants, des enfants qui chercheront à connaître cette personne et ainsi l'Histoire est perpétuée. La baptisation doit se faire dès le depart, puisque, une fois les habitants habitués à une appellation il est difficile, ensuite de s'en séparer. L'exemple de la cité Zeooum Mohand Arab qui,pour beaucoup continue à désigner les 70 ou 80 Logements est édifiant. Même appréciation pour la cité ITE, devenue Haï Soummam, puis cité Rézine, mais que tout le monde connaît sous le nom de la cité des 50 Logements enseignants.

Ce manque d'identification pose problème même pour les facteurs dans la distribution du courrier, surtout quand plusieurs cités portent le même nombre de logements, les 50, les 52, les 58 logements. Les personnels d'Algérie poste trouvent beaucoup de difficultés à remettre le courrier préférant quelquefois y mettre la mention «introuvable à cette adresse». Aussi, le phenomène touche également aux rues. Les Bouiris dans leur grande majorité continuent à parler de la «rue de France» en lieu et place de la «rue Chaid».

Les frimeurs et nostaliques de l'ancienne Bouira citent la «rue Foch» au lieu du boulevard Amirouche, «Aïn Graouche» au lieu du boulevard Abane Ramdane, ou rue Ben Abdallah.

Le secteur de l'Education nationale échappe au phenomène puisqu'une école est baptisée dès sa reception et son ouverture. L'unique remarque dans ce cas concerne le choix des noms. Pourquoi le secteur ne reserve pas quelques établissements à ceux qui auront marqué le secteur par leur travail et abnégation? De nombreux enseignants aujourd'hui disparus ont servi le pays avec dévouement pendant et après la révolution, sans jamais certifier leurs actes héroiques par des attestations communales qui, à un moment,se vendaient. L'Algerie peut aujourd'hui leur rendre hommage en baptisant des structures éducatives à leurs noms.

Les exemples sont nombreux: Arioui Abdelkader, Guettaf Mohamed, Merzouk Mohamed, L'hacène, Dahmani Mohand Arezki, Cheikh Ahmed Hocini, Cheikh Charef Saâd... et la liste reste longue. Ces noms appartiennent à la mémoire collective de la ville de Bouira, de la wilaya de Bouira et ne doivent pas etre oubliés et méconnus par les nouvelles générations.

Dans son développement la ville de Bouira et toutes les autres agglomérations doivent prendre en compte ce volet qui permettra d'identifer la ville, de rétablir son histoire et celle de ses figures emblématqiues dans le domaine sportif, educatif, de la santé et bien sûr, ses héros lors de la révolution pour la liberté.