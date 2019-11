Ca y est! C'est fait depuis presqu'une semaine: Abdelhamid Hassen, cet incomparable magistrat isolé, oublié, marginalisé à chaque mouvement des magistrats, a été enfin appelé et réhabilité par l'actuel locataire des bureaux feutrés des hauteurs d'El Biar (Alger). Oui, ce juge aux mille qualités, aura mérité le délicat poste «de président du tribunal des contentieux», pour plusieurs raisons et dont une très puissante: la compétence! Oui, Abdelhamid Hassen, ceux qui l'ont approché et connu, ont trouvé chez lui cette énorme qualité. Magistrat depuis les années quatre-vingt, soit près de quarante ans, il a été de toutes les batailles juridiques et plusieurs textes pondus par la chancellerie, l'ont été par lui ou avec sa franche collaboration. Modeste, gentil, affable, honnête et comme dirait feu Maître Abdallah Hassen, «plus propre que la propreté», ce père de famille aime son métier autant que ses enfants. C'est un bosseur-né. Il ne craint pas de tenir tête à n'importe qui, concernant le droit pur. Il a une arme terrible lorsqu'il débat avec ceux qui croient détenir seuls, la vérité ou l'amour du pays. Il n'aime pas dénigrer ses collègues dont certains le font par jalousie ou par mépris. Vous ne le verrez jamais fréquenter les cafés ou les fast food, parce qu'il respecte ce sacré devoir de réserve. Et pourtant, des «Hassen» sont présents parmi les 9000 magistrats. Allez convaincre les décideurs de les prendre... et leur donner leur chance d'apporter une pierre à l'édifice «magistrature». Congratulations, raïs, mille félicitations pour une promotion un million de fois méritée. N'est-ce pas Monsieur le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Belgacem Zeghmati? Celui-là même qui a permis à Sid Ahmed Mourad de le remplacer à son poste de procureur général de la capitale, poste qui ne lui a pas valu que des roses! Zeghmati a aussi comme arrière-pensée le fait que Mourad ne restera pas une éternité pour prouver sa classe et son talent d'organisateur intègre, tout comme Abdelhamid Hassen et certainement d'autres valeurs sûres de la justice jusque-là, méprisées, laissées à leur triste sort. Ce qui est certain, c'est que tout comme Abdelhamid Hassen, Mourad Sid Ahmed est un magistrat imprégné d'objectivité, cette suprême arme d'un juge.