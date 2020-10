Les accidents de la circulation sont légion. Durant le seul mois de septembre- octobre 2020, en plein «Covid», nous avons comptabilisé plus de 30 morts et quelque 1000 blessés... des chiffres et des nombres... sauf que... En effet, nous avons beau effectuer de nombreuses acrobaties, nous ne sommes jamais arrivés à bout du couac qui nous empêche d'avoir le bon nombre exact de victimes avec les nombres avancés séparément par la Dgsn, la gendarmerie et la Dg de la Protection civile. Est - ce trop demander à ces trois honorables corps constitués, d'accorder leurs violons pour arrêter un seul nombre, dans le macabre bilan de fin du mois? Bref, quel que soit le bilan, d'où qu'il émane, un accident restera un accident, mortel souvent. Un blessé grave qui succombe à ses blessures est un mort de trop! Le dernier en date remonte à une semaine dans une cour mitoyenne à celle de la capitale. Très tôt le matin, vers 6h30, alors que les premières lueurs commençaient à illuminer la nature, une voiture traverse la rue principale de la ville quasi déserte, ce vendredi. Le jeune chauffeur se croyant dans un rallye international, appuyait sur le champignon en ignorant qu'à 50 mètres de là, arrivait en plein virage un autre automobiliste probablement aussi pressé que lui, qui venait en face. Nous ignorons si les deux chauffeurs ont pensé qu'un accident survient souvent au moment où l'on s'y attend le moins. Un accident de la circulation peut avoir mille facettes. Il peut survenir de 1000 et une manières. Il peut arriver même à un... magistrat!