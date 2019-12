La compagnie aérienne nationale a été classée « 3ème compagnie la plus ponctuelle » en Russie.En effet, Air Algérie a décroché la 3ème place sur le podium des compagnies aériennes les plus ponctuelles à l’aéroport russe SVO de Moscou. La liste comporte 82 compagnies aériennes étrangères qui desservent des vols à destination de l’aéroport de Moscou. L’annonce a été faite à l’occasion d’une cérémonie de remise de prix, où la compagnie algérienne algérienne a été gratifiée d’un « certificat » attestant de sa ponctualité et de son respect des horaires des vols programmés entre l’Algérie et la Russie.