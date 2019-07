Cela dure maintenant depuis le début du mois ! Plusieurs régions du pays font l’objet d’un épisode caniculaire intense. Le soleil ardent et la chaleur étouffante continuent de pénaliser sérieusement les habitants des wilayas du Sud, de l’Est et l’Ouest, qui sont devenues de vraies « rôtissoires ». Un calvaire qui n’est pas près de s’arrêter ! Un nouveau bulletin météo spécial (BMS) a lancé, hier, une nouvelle alerte sur la hausse du mercure. « Des températures caniculaires atteindront ou dépasseront localement les 44 degrés Celsius sur trois wilayas de l’Ouest du pays », signale le BMS, en précisant: «Ces températures caniculaires affecteront les wilayas de Relizane, le sud de Chlef et Aïn Defla. » Notons que la validité de ce BMS est en cours jusqu’à ce soir 21h00. Il faut dire que cette année, les vagues de chaleur se sont faites aussi intenses que régulières. Si durant les étés précédents, les épisodes caniculaires étaient espacés, ils n’ont laissé, cette saison, aucun répit aux personnes vivant au Sud, notamment. Les températures enregistrées ont en effet, battu tous les records, atteignant 50 °C dans certaines régions. Il s’agit particulièrement des wilayas du centre du Sahara, du Sud et des Oasis, à l’image d’El-Oued, Ouargla, Tamanrasset et Adrar. Ces températures exceptionnellement brûlantes, font que l’Algérie compte aujourd’hui, les points les plus chauds du monde. En effet, certaines wilayas comme Adrar, ont enregistré plus d’une fois, un pic de chaleur encore jamais atteint sur le globe terrestre. Cette situation a incité les autorités compétentes à sensibiliser les habitants de ces régions qui sont les plus touchées par la canicule. Les appelant à adopter les bons gestes pour éviter les risques que peut engendrer une forte exposition à de telles chaleurs.

Au Sud, des mesures assez spéciales ont été déjà prises le mois écoulé, comme l’aménagement des horaires de travail «Il a été décidé, à titre exceptionnel, d’adopter des horaires de travail aménagés, de 6h30 à 13h30, en vue de garantir le bon fonctionnement des établissements et des administrations publics, et le bien-être des populations de ces wilayas, pour la période s’étalant du 21 juin au 31 août 2019 », avait indiqué le ministère de l’Intérieur.