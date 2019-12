Des pluies, parfois sous forme d’averses orageuses, accompagnées localement de chutes de grêle, ont affecté plusieurs wilayas du pays depuis hier après-midi, a annoncé l’Office national de la météorologie dans un bulletin météorologique spécial (BMS). Les pluies affecteront, dans un premier temps, Oran, Mostaganem, Chlef, Relizane, Mascara, Sidi Bel Abbès, Saïda, Tiaret et Tissemssilt, avec des quantités estimées entre 30 et 50 mm, et ce, depuis hier, à 15h00 jusqu’à aujourd’hui à 6h00. Elles atteindront, par la suite, les wilayas de Tipasa, Alger, Blida, Boumerdès, Tizi Ouzou, Béjaïa, Bouira, Médéa, Aïn Defla, Djelfa (Nord) et M’sila, où les quantités attendus seront entre 30 et 50 mm, et ce, aujourd’hui de 3h00 à 21h00, précise le bulletin, selon lequel des rafales de vents sous orages sont également prévues.