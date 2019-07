Le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale, Tidjani Haddam, a exhorté mardi dernier à Sétif, les cadres de son département à « alléger » au mieux les procédures administratives afin de répondre positivement aux aspirations des citoyens.

Au cours de sa tournée à travers les diverses structures relevant de son département ministériel et notamment dans son allocution devant les cadres locaux de son secteur lors d’une séance de travail tenue au siège de la wilaya, le ministre Haddam a appelé à « améliorer » les conditions d’accueil et « accorder un intérêt particulier » aux catégories précaires, retraités et personnes à besoins spécifiques.

Le ministre a aussi exhorté à la relance du travail de la commission de wilaya de promotion de l’emploi, laquelle commission se doit de constituer une « locomotive pour cette mission ».

Le ministre a exhorté le directeur local de l’emploi à préserver la dynamique actuelle enregistrée dans la wilaya, qui a permis d’y réduire le taux de chômage à 6,48% qui, s’est-il félicité, constitue un indice de la dynamique des investissements faisant de Sétif « un pôle industriel et de service par excellence ».

Il faut encourager la sous-traitance et prestations de services valorisant les spécificités économiques locales en encourageant et en accompagnant les initiatives de jeunes dans le cadre des dispositifs publics d’aide à l’emploi, a estimé Haddam.

Concernant la sécurité sociale, le ministre a recommandé une action de renforcement du processus de recouvrement des cotisations et la multiplication des actions de sensibilisation en direction des citoyens et opérateurs économiques afin de préserver les équilibres financiers et la pérennité des caisses de sécurité sociale.

Au centre de paiement et de contrôle médical (guichet unique) réservé aux personnes à besoins spécifiques de la ville de Sétif, le ministre a rappelé l’augmentation de 1 % à 1,5 % du taux d’emploi que le législateur algérien impose de réserver aux personnes handicapées et à sa généralisation à l’échelle nationale.

Au cours de sa visite dans la capitale des Hauts-Plateaux, le ministre a inspecté le siège de la Cnas où il s’est entretenu avec des employés et des assurés et s’est rendu vers une unité privée de transformation du plastique réalisée dans le cadre du dispositif « Ansej ».