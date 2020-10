Après avoir «raflé» le titre de «meilleur» fournisseur mondial du kif traité, le Maroc est devenu une plaque tournante du transit des drogues dures, la cocaïne. C'est du moins ce que révèle le procès des sept mis en cause, dont deux femmes, ces derniers constitués en bande organisée ont été jugés par le tribunal criminel de première instance pour une affaire de trafic de stupéfiants et pas des moindres: il s'agit de la cocaïne importée d'Espagne, transitant par le Maroc pour finir entre les mains des dealers sévissant dans la wilaya d'Oran. Aux termes des délibérations, la peine de 20 ans de réclusion a été prononcée contre le principal mis en cause, alors que son épouse écope de 5 années de prison tandis que les trois autres mis en cause ont été condamnés à des peines allant de 12 à 15 ans de réclusion criminelle. Dans son réquisitoire, l'avocat général a requis une peine de 20 ans de prison ferme à l'encontre de tous les mis en cause.

L'enquête, menée par les éléments de la 2e région militaire, a fait état d'un important réseau de trafic de drogue dure guidé par des barons dont certains des membres le composant sont en prison. Cette bande activait entre le Royaume chérifien et l'Algérie.

En date du 17 février 2017, les éléments de la police de la sûreté de wilaya d'Oran ont arrêté un véhicule à bord duquel se trouvait le premier accusé B.S, qui était avec son épouse M.Z. et leurs deux enfants âgés de 15 mois et 3 ans. À la vue des policiers, le mis en cause a remis le sachet contenant la drogue à son épouse, lui demandant de le dissimuler, celle-ci n'a pas tardé à cacher «la marchandise» qu'ils transportaient, son mari et elle.

Les enquêteurs, eux, sont allés droit dans leur besogne à la recherche du produit provenant du Maroc.

Les résultats ont été positifs, les enquêteurs ont saisi 1 kg de cocaïne. Passé aux aveux, le chauffeur ou encore l'époux a reconnu les faits tout en déchargeant sa «complice», sa femme, estimant que celle-ci ne sera pas soumise à la fouille. Auditionné sur l'origine de ladite drogue, l'époux fera état de sa provenance à partir d'Espagne expliquant que sa mission «a consisté au transport de la marchandise en la récupérant à partir de la ville frontalière de l'Extrême- Ouest du pays, Maghnia, lieu de sa «résidence» pour la remettre à un certain B.H résidant dans la ville d'Oran, très précisément dans le quartier populaire de Cholet. À partir de ces éléments, les investigations se sont étendues et abouti à l'arrestation d'un transporteur clandestin ayant conduit «le seigneur» de Cholet vers le boulevard Millenium en vue de la réception de la «poudre blanche», la cocaïne. Et ce n'est pas tout.

Les investigations, se poursuivant, ont débusqué un autre «personnage» clé dans cette affaire. Il s'agit d'un proche du principal accusé, ce dernier, se trouvant en Espagne, a été identifié. Et les enquêteurs d'élargir encore plus le front d'investigations enquêtant sur le rôle du transporteur clandestin avant de découvrir qu'il était en relation avec une jeune femme avec laquelle il échangeait des textos, cette dernière, ayant été portée sur la liste des accusés, a, faute de preuves, été acquittée à l'issue du procès.

Les faits sont d'autant plus irréfutables que la défense n'a trouvé rien de mieux à faire que de plaider les circonstances atténuantes et l'acquittement expliquant qu'hormis le premier mis en cause, aucun des autres prévenus n'a été arrêté en possession de la drogue citée.