Fin de cavale pour cette escroc bien particulière surnommée « El hadja », âgée de 53 ans. Il ne s’agissait pas d’un traquenard ou d’une course-poursuite. C’était lors d’un banal contrôle routier d’un véhicule par des policiers. Après vérification de cette camionnette transportant plusieurs milliers de canettes de bière et l’arrestation de deux individus, âgés de 34 et 56 ans, impliqués dans la vente d’alcool sans autorisation, les policiers de la daïra de Aïn Berda étaient loin de se douter qu’ils venaient de tomber sur cette « escroc » à l’impressionnant palmarès. Selon Ennahar online, qui rapporte l’information, la « hadja-escroc », est impliquée dans neuf affaires portant sur plusieurs escroqueries, de falsification de documents divers et était recherchée par de nombreux tribunaux à travers le pays. Ses victimes se comptent par dizaines, tant elle montait des affaires d’escroquerie à travers le territoire national.