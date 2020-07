À l'issue de l'audience du tribunal correctionnel de Bir Mourad Raïs (cour d'Alger), les avocats se dispersèrent dans un ordre parfait, comme seules les robes noires savent le faire. «Le tambour étant troué, la foule s'est dispersée»! dit un adage bien de chez nous, puisque les gens rentrèrent chez eux, laissant les commentaires aux bouche-à-oreille cher, aux radoteurs. Sur le pas de l'entrée principale du minuscule tribunal situé sur les hauteurs de la cité du chahid Mohand Saïd Hamdine (Bir Mourad Raïs- Alger), Mes Fayçal Djediat et Ahmed Sidoumou, les deux débonnaires conseils des bâtonnats d'Alger et de Blida se sont mutuellement félicités de leur prestation devant une magistrate qui a montré de très bonnes dispositions au cours des débats de ce sensible dossier.

Les éloges de fin d'audience d'Ahmed Sidoumou, l'autre défenseur de l'inculpé, pleuvaient, car l'enfant de Tipasa s'était réjoui de voir le jeune avocat de Bou Ismaïl, plaider à ses côtés.

Ainsi, intercéder positivement devant la justice pour des idiots qui ont provoqué des sensations fortes sur le tronçon Ben Aknoun - Zéralda, est bon à noter. Cet épisode a causé, par la même occasion des sueurs froides aux nombreux témoins pour leur folle et suicidaire entreprise en faisant trop de vitesse, zigzagant dangereusement sur la caillasse et allant jusqu'à provoquer une collision avec un automobiliste qui ne voulait qu'inciter les jeunes aventuriers d'occasion, à cesser leurs malheureuses et dangereuses manoeuvres.

D'ailleurs, durant tout le procès, la présidente a fait preuve d'une fermeté sans égal, afin d'éviter si possible, de bêtes incidents d'audience, qui pouvaient surgir à n'importe quel moment, surtout lorsque l'inculpé et ses deux défenseurs évoquèrent l'exagération des gendarmes qui ont raconté sur le procès-verbal, les conditions dans lesquelles le

«fou du volant» a été neutralisé au niveau du barrage dressé sur l'autoroute. La présidente montra aux trois larrons que la loi restera le plus haut possible pour punir tous les dépassements, même, ceux qui - heureusement- ne sont pas mortels. Plus de peur que de mal, oui, mais le préjudice moral est immense et incommensurable!!