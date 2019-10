Les services de police ont arrêté et placé sous mandat de dépôt samedi dernier un magistrat à la chambre, chargé des affaires de la famille, près le tribunal de Saïda pour avoir « accepté un avantage non mérité », a-t-on indiqué lundi auprès du parquet général de la cour de la wilaya L’arrestation de ce magistrat fait suite à une plainte déposée jeudi dernier par une femme auprès de la police contre une personne qui lui a proposé une intervention dans une affaire de vol, en échange d’une somme de 30 000 DA, perçue comptant, et une autre de 100 000 DA plus tard, a-t-on indiqué de même source. La plaignante, a-t-on relevé, avait fixé un rendez-vous pour la remise du montant convenu, par l’intermédiaire d’une tierce personne qu’elle avait rencontrée à Saïda à bord d’un véhicule. Pris au dépourvu par les policiers, le mis en cause s’est avéré être un magistrat à la chambre des affaires de famille près le tribunal de Saïda. Les éléments de la police ont retrouvé le montant précis de la somme à l’intérieur du véhicule du suspect que la femme avait affirmé le lui avoir remis. Le magistrat arrêté a nié avoir reçu la somme retrouvée à l’intérieur de sa voiture, prétendant que son voisin lui avait demandé de rencontrer cette femme, a-t-on indiqué. L’enquête diligentée par les policiers a permis d’identifier le second accusé qui fut arrêté lundi pour les chefs d’inculpation d’escroquerie et de complicité, en attendant de le présenter devant la justice. Cette affaire, dont l’enquête est en cours, sera traitée au niveau du tribunal de Hassasna (wilaya de Saïda). La création d’un pôle pénal financier à compétence nationale, chargé des affaires financières complexes dont celles relatives à la corruption. Ce pôle est rattaché au tribunal d’Alger Sidi-M’hamed.