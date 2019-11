Harcèlement sexuel. C’est un directeur pas comme les autres. Celui-ci vient d’être poussé à céder en admettant sa défaite, en se soumettant au fait qu’il parte à la retraite sans rouspéter. Cette mesure a été prise par la commission de discipline près la direction de l’éducation de la wilaya d’Oran alors que le palmarès de ce directeur est à la fois riche et truffé de plusieurs plaintes formulées à son encontre par ses «subalternes» dans pratiquement l’ensemble des établissements scolaires du cycle moyen qu’il a eu «l’honneur» de diriger. Il a abusé de son pouvoir pour harceler sexuellement ses employées. À travers cette mesure de mise à la retraite, veut-on dissimuler un fait faisant, pourtant, rage dans des établissements qu’il a dirigés ? Il n’est un secret pour personne que le harcèlement sexuel est, malgré toutes les dispositions prises pour le contrecarrer, devenu ce phénomène qui explose de jour en jour se greffant à tant d’autres fléaux régnant en maîtres des lieux un peu partout dans plusieurs secteurs. À défaut d’en parler publiquement et de s’en remettre aux entités habilitées à prendre en charge ce fléau, le harcèlement prend des envolées tandis que les victimes de ce fait souffrent en silence. Les données existantes sont loin de refléter la triste réalité. Une étude, faite par le Centre de recherches anthropologiques, sociales et culturelles, fait ressortir une portion plus ou moins importante des femmes ayant fait l’objet des harcèlements. Les victimes sont partagées entre des universitaires et autres catégories de cette gent. La violence verbale est à son apogée. La même enquête révèle que les cas de violences verbales représentent un taux considérable, tout comme d’ailleurs le harcèlement moral qui est également à son maximum.

L’indignation

Dans ces harcèlements, l’on dévoile que l’homme tente de dominer en proférant des harcèlements lambda, insultes et autres invectives allant parfois jusqu’à l’agression physique. La relation enseignants-étudiants n’est, dans plusieurs situations, pas bonne, tout comme la relation chef-subalterne. Un taux important des personnes sondées déclare qu’il y a «certes un certain respect entre les deux parties, d’autres sont indifférents alors qu’une partie infime est partagée entre mépris, violence et brutalité». Dans plus d’un cas, l’éthique professionnelle n’est pas établie, d’où la nécessité de la mise en place d’un conseil de déontologie. «Une charte claire qui définirait le rôle de tout acteur du monde du travail est à élaborer sur la base des résultats des études à mener nécessairement», souligne-t-on. Ce genre d’enquêtes est, explique-t-on, à vulgariser un peu partout dans les campus, dans les entreprises etc. et cela pour «pouvoir arriver à des résultats bien précis et bien définis sur la communauté du monde du travail». L’indignation est quasi générale. Aucune femme n’est pas épargnée. Les femmes de ménage, les filles au travail etc. sont victimes de ce phénomène prenant des allures fulgurantes. L’impunité y motive.

Le burn out, la maladie du siècle

Devant cette violence, très souvent impunie, l’exécutant se retrouve dans des situations psychologiques difficiles à traiter. Il s’agit entre autres de la dépression nerveuse, des états psychotiques et le plus grave est le burn out. Cette maladie est de plus en plus frappante, sévissant dans des entreprises par le simple fait de «la brimade subie par l’employé». Les dégâts ne se font pas attendre, d’où le rendement qui devient, de plus en plus, faible. «Un tel fait est à prendre sérieusement en compte», dira un psychiatre expliquant que «de par notre expérience, nous avons reçu plusieurs cas victimes du burn out auxquels nous avons prescrit des antidépresseurs et des traitements à prendre pour de longues durées». «Le meilleur exécutant est celui qui est managé par le meilleur manager, le bon chef», dira un spécialiste en management expliquant que «le manager ou encore le chef est tout simplement ce collègue de travail qui gère ce tableau de bord régissant l’entreprise. Il s’affaire, à longueur des journées, à organiser la besogne quotidienne et intervenir à temps dès que le voyant se met au rouge. Le but est d’équilibrer la situation». Et ce n’est pas tout. Des femmes font l’objet de jugements moralistes. Faute de conscience professionnelle et de cadre juridique, des cadres hiérarchiques se transforment en «instructeurs» moralisant la femme portant, à titre d’exemple, la jupe courte. À force de vouloir, insidieusement, «purifier» les lieux de travail, ces supérieurs font tout bonnement dans le harcèlement frisant le seuil de l’entendement. C’est d’ailleurs, le cas de l’ex-parti intégriste dont des militants qui ont tenté de purifier des cités ont tout simplement transformé des centaines de quartiers en lupanars à ciel ouvert.