C’est devenu une habitude chez nous lorsque nous parlons justice, on a trop tendance à s’adresser directement à «elle-Dame-Justice- et à lui donner des... ordres ! Personne, pas même le président de la république ne peut interpeller un magistrat, encore moins la justice. Oui, nous le savons tous, les mauvaises habitudes ont la peau dure, mais tout de même ! Il y a un début à tout. Seul, un pays armé d’une justice droite, sereine, nous sommes tentés d’écrire juste, est un pays fort et ne craint donc personne. Il est l’ombre de sa justice ! Il fut un temps pas si lointain où le magistrat avalait couleuvre sur couleuvre, recevait des ordres pour semer le désordre, où un petit flic pouvait gronder un parquetier, un piètre officier des services de sécurité qui entrait sans frapper au bureau d’un président de cour ou pire, d’un procureur général, qui est, selon la loi, le chef de la police judiciaire ! Ce maudit temps est passé et il n’est pas près de revenir. C’est le moment pour tous ceux qui ont laissé des plumes, de se plaindre, documents à l’appui et d’entamer des recours lesquels, aussi longtemps que dureront les procès, seront bénéfiques pour les «piétinés de la mafia», une mafia qui a tout fait : elle s’est emparée de la fortune du Trésor public ; elle a enlevé des biens ; elle a dévalisé d’honnêtes gens ; elle a pris des dizaines de grands terrains au ridicule prix du dinar symbolique. Tous ces méfaits étaient réalisés sous l’œil bienveillant du parquet, tombé malheureusement, sous le coup des ordres des forces anticonstitutionnelles. «El hamdou lillah !», nous souffle un procureur qui a souffert de ces diableries.