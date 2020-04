Depuis le jeudi 19 mars 2020, les audiences des sections et chambres correctionnelles posent d'énormes problèmes aux magistrats dont une grosse partie a déposé un congé de maladie, et ce n'est pas gentil de leur part de s'éclipser au moment où la nation a besoin de ses services. A Blida, par exemple, ville pointée de l'index par les peureux gars, et pour cause, des présidents de chambres se sont trouvés seuls face aux détenus qui devront patienter, car l'audience ne peut avoir lieu en l'absence d'un ou des deux conseillers.

Et dans ces cas d'absence de conseillers, les présidents de chambres n'ont d'autre choix que de reverser au rôle les affaires de la semaine, et les détenus en pâtiront! Nous ne voyons pas pourquoi les éléments des services de sécurité activent jour et nuit, et s'échinent à traquer les malfaiteurs de tous bords pour les remettre au parquet. Le ministère public dont il faut souligner l'esprit d'engagement et de sacrifice de ses hommes et femmes, bosse comme si de rien n'était.

Cette situation a fait que, les procureurs et les procureures, qui font partie des magistrats «debouts», contrairement aux magistrats du siège, que l'on affuble depuis un certain temps et que l'on désigne souvent, sous le pompeux concept de magistrats «indépendants». Mais à Blida, il y a cet expérimenté et compétent Abderrazek Bensalem, le président de cour qui saura certainement trouver le «trou de souris» pour venir en aide aux collègues de bonne foi, évidemment.

Les audiences des inculpés et prévenus non détenus, ne posent aucun problème car un petit renvoi et on n'en parle plus pour le moment, où le coronavirus règne, menaçant le monde entier et les grandes nations, en tête.