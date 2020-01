Mais qu’arrive-t-il donc aux élus des communes pour voir nos villes et villages sombrer dans l’insalubrité, dans l’impunité la plus condamnable ? Pourquoi tout le monde faisait comme si de rien n’arrivait à nos cités ? Pourquoi tant d’indifférence ? Dégoûtée par l’état de notre Tamourth, Malika, notre voisine de palier trouve que l’insalubrité niche dans le cervelet de certains ! «A mon avis, il y a lieu de nettoyer la boîte crânienne de cette catégorie de citoyens, avant de passer à autre chose !» lance-t-elle, mi-amusée mi agacée par la situation. Quotidiennement, le même spectacle apocalyptique s’offre à la vue des citoyens, pourtant coupables tout aussi bien du «crime» constaté, pour ce qui est des jets de détritus à la «hussarde» par certains citoyens qui ne se gênent pas de se comporter en des alliés inconditionnels des «Huns» d’Attila. C’est ainsi qu’il nous arrive souvent de surprendre un gamin en train de jeter un couffin plein d’ordures ménagères, en le tournoyant, comme s’il participait à un championnat de lancers de marteaux ou de poids. Ou encore, surgissant d’une cylindrée garée à la va-vite, un gars B.C.B.G. se débarrassant d’un lourd sachet noir contenant on ne saura jamais quoi ! Ceci dit, passons sur les tas de déchets soigneusement déposés au pied d’arbres centenaires, ou de pylônes touchés par une voiture folle dont le propriétaire n’a pas daigné se présenter au siège de l’APC du coin, signaler son acte involontaire certes, mais combien lâche, au moins pour une raison : avoir tu l’incident et laisser le pylône en piteux état ! Alors, s’il y a bien une priorité (avant même l’élaboration de la nouvelle Constitution) pour l’équipe du président de la République, c’est bien la salubrité physique du pays qui n’en peut plus de crouler sous la saleté, à tous les niveaux, au sens... propre du terme ! Oui, il est plus que temps de s’occuper de l’hygiène de notre pays dont les jeunes ne cessent de crier chaque mardi et vendredi qu’Allah crée : « Peuple, armée, frères, frères ! ». Oui, mais nous aurions aimé que cet attachant slogan fut matérialisé par un autre plus prenant : « Peuple sans détritus, peuple fier ! » Amen, ou plutôt «amine!».