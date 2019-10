Son petit ami la trompait, elle le tue Elle a 20 ans et vivait une belle histoire d’amour avec un jeune homme de 32 ans. Mais voilà qu’elle découvre que son petit ami la trompait. L’histoire aurait pu se limiter à une querelle entre les deux amoureux, qui se termine par une douloureuse séparation. Non, elle finira malheureusement dans le sang. Car la jeune femme a décidé de tuer son amoureux et l’a mortellement poignardé à 20 reprises, lundi dernier, en plein rue, au quartier Boubsila, dans la commune de Bachdjerrah. Le jeune homme n’en réchappera pas et meurt sur place. Alertés, les services de sécurité et les éléments de la Protection civile se sont dépêchés pour sécuriser la scène du crime. Le corps du jeune homme a été par la suite transporté vers l’hôpital pour les besoins de l’autopsie. Arrêtée dans l’immédiat, la jeune femme a été auditionnée par le juge d’instruction du tribunal d’Hussein Dey qui a ordonné sa mise sous mandat de dépôt, en attendant les conclusions de l’enquête.