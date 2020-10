Plusieurs actions de protestation ont été observées, hier, dans la wilaya de Tizi Ouzou par les citoyens de ces régions et par des chauffeurs de taxis.

La première a eu lieu dans la daïra de Aïn El Hammam où les habitants de pas moins de six villages relevant du Arch des Koukou ont procédé à la fermeture du siège de la daira de Aïn El Hammam et de celui de la commune de Ait Yahia.

Les habitants de ces villages ont décidé de passer à ces actions de protestation, après avoir constaté que toutes les actions menées jusque-là, pour exiger des autorités locales la prise en charge de leurs doléances, ont été vaines.

L'objectif des actions de protestation observées, hier, vise à interpeller les responsables de la wilaya, à leur tête le wali, pour la prise en compte de leurs revendications, selon l'un des responsables des comités de villages qui ont initié ces actions.

Les personnes concernées déplorent le fait que de nombreuses insuffisances inhérentes au cadre de vie, dans leur commune, tardent à se concrétiser. C'est le cas, notamment, de l'état des routes qui traversent ces villages et qui les relient aux chefs-lieux communal et de daïra.

Les protestataires exigent, en outre, que soit pris en considération le problème de l'ouverture des pistes agricoles, lequel demeure posé depuis des décennies. Il en est de même du projet de la Maison de jeunes, mort-né et dont les habitants attendent l'ouverture, depuis l'année 2006. En résumé, les habitants des six villages en question demandent tout simplement leur part de développement. Toujours au volet des actions de protestation, les chauffeurs de taxis exerçant dans la commune d'Azazga et assurant plusieurs dessertes, ont observé hier matin, une grève et un rassemblement de protestation devant le siège de l'Assemblée populaire communale. Deux raisons sont à l'origine de la colère des chauffeurs de taxis.La première a trait «à la concurrence déloyale» avec les chauffeurs de taxis clandestins lesquels, selon les protestataires exercent, le plus normalement du monde, au vu et au su de tout le monde.

La deuxième raison, qui a poussé les chauffeurs de taxis à débrayer, hier, est l'état actuel de leur station laquelle est loin de répondre aux exigences d'un cadre de travail adéquat. Malgré qu'une réunion de travail a regroupé les chauffeurs de taxis avec le P/APC d'Azazga, Mohand Amokrane Bennadji, jeudi dernier, les gens concernés ont fini par observer leur grève hier.

De son côté, le premier magistrat de la commune d'Azazga a nié catégoriquement avoir livré des autorisations aux chauffeurs de taxis clandestins pour leur permettre d'exercer de façon légale.

Par ailleurs, le même président de l'APC a affirmé que lors de la réunion de jeudi dernier, il s'est engagé à améliorer les conditions de travail des chauffeurs de taxis en procédant à des travaux au niveau de leur station actuelle. Quant à la revendication inhérente à l'ouverture d'une nouvelle station de taxis à Yakouren, le P/APC a opposé un refus catégorique aux taxieurs car, a-t-il argué, la station actuelle est située à moins de 100 mètres de l'endroit où les taxieurs veulent que soit érigée la nouvelle.