En dépit de la forte pluviométrie, plus de 50% des robinets, dans ces wilayas, sont à sec. Pour les uns, le liquide précieux ne parvient pas aux robinets bouchés par le calcaire, qu'un jour sur trois et, pour les autres, une fois par semaine. Entre les uns et les autres, c'est une alimentation d'un jour sur 20. Il faut dire que les précipitations hivernales n'ont, a priori pas été de toute grâce pour bon nombre de ménages, aussi bien à Annaba qu'à El Tarf. Situation retenue tantôt à l'actif des pannes enregistrées au niveau des conduites de transfert d'eau à partir des barrages de Chafia et Meksa (wilaya d'El Tarf), tantôt, en raison de pannes des équipements d'alimentation dans la wilaya d'Annaba. Si tel est le cas pour cette dernière, pourquoi le même problème se pose-t-il, pour la wilaya d'El Tarf, principal fournisseur d'eau potable à Annaba? Depuis plusieurs mois, l'on enregistre d'interminables perturbations et coupures d'eau, pour procéder à des travaux de réparation, indique t-on à chaque fois, sans pour autant oublier de signaler les fuites d'eau au niveau de plusieurs zones dans la wilaya d'Annaba. Ces désagréments, outre leur impact sur le quotidien des ménages, sont les factures salées pour un liquide qu'ils ne consomment qu'occasionnellement. Aux termes des explications apportées par les acteurs en charge de ce secteur vital, c'est la formule classique qui revient à chaque fois: «Les travaux de réparation» Or, ces travaux s'éternisent et la patience des abonnés de l'ADE à Annaba et El Tarf est mise à rude épreuve, notamment quand il s'agit de factures de consommation dépassant les 23 000 DA, quittances à l'appui, pour un foyer de deux personnes. Les cas se suivent et se ressemblent à Annaba où, jusqu'à preuve du contraire, aucune explication n'a été avancée. L'interruption de l'approvisionnement en eau potable n'est pas spécifique au centre- ville d'Annaba et El Bouni, El Hadjar et Kherazza entre autres, en raison de la vétusté de leur réseau souterrain, comme avancé par les responsables locaux. C'est également le cas pour la nouvelle ville de Draâ Errich. Cette dernière qui, bien que fraîchement réalisée, enregistre une très faible alimentation en eau potable. Pis encore, l'absence d'eau dans les robinets dépassant les deux à trois semaines, a influé sur l'occupation des logements par leurs bénéficiaires, pour ne citer que ces désagréments auxquels font face les habitants de la wilaya d'Annaba et ceux d'El Tarf. Un fait imposant, à plus d'un titre, des interrogations sur la gestion de ce secteur. Celui-ci qui, outre l'enchaînement des défaillances pour assurer une alimentation régulière des foyers en eau potable, il enregistre encore les scandales. En effet, L'Algérienne des eaux (ADE) d'Annaba, serait au centre d'une enquête pour suspicions de corruption. Selon la source qui a filtré l'information, les éléments de la brigade financière et économique, après attache avec la direction de l'ADE, auraient pris possession de plusieurs dossiers et autres informations, ayant trait à plusieurs marchés, objets de suspicions de pourrissement. Selon les informations apportées par une source interne à l'ADE, serait impliqué dans ces dossiers, un ex- directeur qui avait été écarté de ce poste, pour en occuper un autre où il exerce toujours. Seraient également impliqués dans ces affaires, un nombre de cadres proches dudit ex-directeur, ont précisé nos sources. Les investigations entreprises par les services de sécurité, s'articulent autour de marchés publics non conformes à la législation en vigueur, en rapport avec des raccordements au réseau d'eau potable, de plusieurs promotions immobilières, appartenant à des personnalités influentes d'Annaba, nous précise-t-on.De son côté, la direction de l'ADE d'Annaba a manifesté sa prédisposition à apporter toute son aide et tout l' apport d'informations pour faire contribuer à la mise à la lumière tous les dessous des agissements contraires aux lois de la République. En attendant que toute la lumière soit faite sur cet autre scandale qui risquerait d'ébranler la scène locale, les foyers à Annaba, continuent de subir les conséquences d'une gestion boiteuse, remontant à des années, car il est à noter que les directoires qui se sont succédé ces trois dernières années aux commandes de l'ADE, ont hérité d'un lourd passif à l'origine de «cet actif» que les nouveaux locataires de la direction de l'ADE, tentent tant bien que mal de gérer.