Les services de sûreté de la wilaya de Béjaïa se sont associés hier avec le mouvement associatif intervenant dans le domaine, dont l’association Tarik Salama, l’association Est-Ouest, les Scouts musulmans, les différentes directions de l’Exécutif, notamment la santé, l’environnement, le transport, la jeunesse et le sport, le syndicat des écoles de conduite, l’association des sports mécaniques, la Protection civile pour une campagne de sensibilisation aux dangers routiers, notamment le non-port de casque par les motocyclistes, a-t-on appris dimanche dernier auprès de la cellule d’information et de communication de ce corps constitué.

Cette opération s’inscrit dans le souci de la direction générale de la Sûreté nationale (Dgsn) concernant la sensibilisation des automobilistes et des motards aux dangers du non-port du casque et des risques de blessures mortelles dont ils peuvent être victimes, a indiqué la même source. La campagne de sensibilisation programmée dans les différents quartiers de la capitale de la Soummam a été ponctuée par des sorties de terrain des agents de la Sûreté nationale à travers les différentes rues et quartiers de la wilaya, notamment les barrages fixes pour distribuer des dépliants appelant à la prudence et fournissant des conseils aux automobilistes et camionneurs et plus particulièrement aux motocyclistes, a souligné la même source dans un communiqué.

Cette opération vise également à impliquer tout le monde pour sensibiliser aux dangers du motocycle, entre autres, l’excès de vitesse et les manœuvres dangereuses, et de les inciter à respecter les lois et instructions d’usage afin d’assurer leur sécurité et celle des citoyens.

A travers cette campagne de sensibilisation ouverte, les services de la Sûreté nationale ambitionnent de concrétiser le principe de la police de proximité basé sur l’interaction et la communication entre toutes les tranches sociales, et ce en collaboration avec tous les partenaires, a-t-on signalé.

Cette campagne qui a mobilisé beaucoup de partenaires autour des services de police, intervient après une autre du même genre initiée par l’association Est-Ouest en collaboration avec la Gendarmerie nationale. Ces acteurs soucieux de la sécurité des usagers des routes et face aux bilans macabres, induits essentiellement par le non-respect du Code de la route, ont occupé les différentes routes nationales de la wilaya pour sensibiliser autour de la sécurité routière. Pour la réussite de ces initiatives, les organisateurs ont mobilisé tous les moyens humains et matériels nécessaires en vue de sensibiliser à la culture de la sécurité routière et de la promouvoir chez une large frange des usagers de la route.

Cette campagne de sensibilisation a ciblé les différentes catégories des usagers de la route, lors des sorties sur le terrain et des activités de proximité organisées en faveur des citoyens.