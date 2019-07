Le nerf de la guerre se fait de plus en plus rare chez des municipalités connues pour être budgétivores ; investissant dans plusieurs domaines hormis le paiement de leurs lourdes créances dont elles sont redevables vis-à-vis de la Sonelgaz.

La dernière facture arrêtée par cette entreprise est de l’ordre de 60 milliards de centimes impayés depuis plus de trois années. Les deux communes concernées ne sont autres que les communes d’Oran et de Bir El Djir. Cette situation est très pénalisante, elle pénalise en premier lieu cette entreprise prestataire de services se trouvant dans l’inaptitude d’assurer au mieux les projets qu’elle s’est fixés à la base du recouvrement de ses créances. Un tel fait est d’autant plus posé avec acuité chez les responsables de la Sonelgaz que ces derniers n’ont rien trouvé de mieux à faire que de se plaindre auprès de la wilaya d’Oran l’invitant à intervenir au profit de la Sonelgaz. La direction de distribution d’Es-Sénia près la Société algérienne de distribution de l’électricité et du gaz, filiale du groupe Sonelgaz, annonce son intention d’entamer «une vaste opération de coupure d’alimentation électrique et de gaz en direction de ses abonnés ordinaires, mauvais payeurs». Une telle mesure est décidée pour faire face aux difficultés rencontrées dans le recouvrement des créances dépassant la facture globale de 1 046 millions de dinars. Cependant, l’on n’a pas encore arrêté la date d’entrée en vigueur de cette décision, hormis l’épée de Damoclès prononcée contre les mauvais payeurs. Autrement dit, l’on se contente de dire que «cette opération sera lancée dans les jours à venir. Elle visera les mauvais payeurs qui n’ont pas honoré leurs factures, répartis sur les 24 communes qu’elle gère, sur les 26 que compte la wilaya d’Oran». Cette opération sera effective après l’échec de toutes les tentatives quant à régler à l’amiable le contentieux soulevé par la direction pour le recouvrement des créances impayées. «Cette situation nous met dans l’obligation de procéder à la coupure de l’alimentation d’énergie électrique et du gaz pour beaucoup de nos abonnés ordinaires qui fuient le paiement de leurs factures», a-t-on expliqué. Pourquoi donc passer à la coupe après avoir laissé la situation s’entasser ?

Les responsables de cette entité entreprennent depuis quelques jours à Oran, à l’instar des autres wilayas du pays, une campagne ciblant le recouvrement des créances impayées des abonnés ordinaires, ayant dépassé les délais réglementaires de paiement des factures. «Après une campagne d’information et de sensibilisation menée auprès des abonnés ordinaires - des foyers et des commerçants-sur la nécessité d’assainir leur situation vis-à-vis de notre entreprise, nous allons lancer des mesures de coupure d’alimentation en énergie électrique pour les retardataires», a-t-on indiqué, avertissant que la coupure d’électricité interviendra directement après l’expiration du délai accordé.

Les mêmes mesures concerneront les administrations se trouvant en situation de retard de paiement de leurs redevances. Cette campagne vise à assainir le recouvrement des factures impayées et à assurer une disponibilité de moyens financiers nécessaires au lancement ou à l’achèvement de projets d’investissement de Sonelgaz. De même source, on signale de nombreux cas de fraude et de piquage illicite d’énergie électrique qui ont franchi toutes les bornes.