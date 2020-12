Finalement, le phénomène des oppositions gangrène de nombreux projets dans tous les domaines, à travers les communes de la wilaya de Tizi Ouzou. Après les zones d'activité, les routes, les logements et les infrastructures comme les hôpitaux, c'est au tour de la Sonelgaz de reconnaître que des projets importants pour la wilaya sont sous le coup des oppositions des citoyens.

Le dernier en date vient d'être mis en lumière par l'APW qui compte agir pour trouver un accord avec les citoyens qui s'opposent depuis huit longues années à la réalisation d'un poste source de la Sonelgaz sur leurs terrains.

En effet, l'assiette choisie pour abriter ce projet, d'une importance capitale, qui va sortir la wilaya des problèmes récurrents de débit, se trouve dans la commune de Sidi Naâmane. Une commune agricole par excellence dont les familles détentrices des terres incluses dans l'assiette refusent catégoriquement la réalisation de ce poste à la place décidée par les pouvoirs publics. Ce projet de poste source dont l'enveloppe nécessaire à sa réalisation est estimée à quelque 1 200 milliards se trouve donc bloqué depuis près d'une décennie sans que l'une des parties concernées ne fasse l'effort d'oeuvrer à lever les points de désaccord.

Aussi, pour faire bouger les lignes dans ce litige qui couve l'APW a commencé d'abord par l'organisation d'une rencontre qui a regroupé les différents intervenants dont une délégation du groupe Sonelgaz, dans son bureau, le président de la commission de l'emploi et de l'investissement et du vice-président de la commission de l'aménagement du territoire. Les responsables de la Sonelgaz ont expliqué l'importance de la réalisation du poste source de Sidi Naâmane et les contraintes, notamment les oppositions qui empêchent son lancement et sa concrétisation.

Pour ce faire, le président de l'APW s'est engagé au nom de l'institution qu'il préside à «faire le maximum afin de réaliser ce projet qui mettra à coup sûr notre wilaya a l'abri des problèmes liés à l'électricité».

Une autre réunion est ainsi prévue dans les prochains jours avec les différentes parties. Le groupe Sonelgaz, mais aussi les propriétaires des terres qui s'opposent prendront contact afin de discuter des points de discorde et trouver des points de convergence en guise de début de solution.

Des solutions qui seront dégagées par le dialogue permanent avec les parties concernées non seulement pour ce cas particulier mais dans tous les projets retardés à cause des oppositions. A rappeler que les citoyens qui s'opposent proposent, dans de nombreux cas, des solutions alternatives pour dénouer les blocages.

Des cas insolites ont été relevés dans ce registre à l'instar du barrage de Souk N'Tleta dans la commune de Tademaït dont le coût des indemnisations est plus grand que celui de la réalisation de l'infrastructure elle-même.