Il ne reste que quelques jours et on arrive aux fêtes du 31 décembre 2020 et du 1er Janvier 2021.

Près d'une semaine de folies passagères vont permettre aux pessimistes de passer des fêtes pas si roses que cela et aux optimistes (peu nombreux, il est vrai avec les tonnes de tuiles qui nous sont tombées sur la tête depuis l'intrusion de «Covid-19», la folle danse des prix du Brent et de tous les prix) de réveillonner avec l'amertume d'un lendemain incertain! D'ailleurs, bien malin celui qui aura le courage de présenter ses voeux de bonne année à des amis qui doutent de demain, surtout que la pandémie en a pour très longtemps! Pour les inculpés condamnés à de lourdes peines, les voeux ont déjà été présentés par le glaive de la justice qu'on brandissait, il y a à peine une année, comme un encombrant cadavre à balancer dans le ravin voisin! Aux autres, il ne reste qu'à les consoler en attendant le sort qui leur est réservé par une justice redressée, celle-là même qui a juré par tous les saints, d'être ce qu'elle n'aurait jamais dû cesser d'être! Une justice au service du peuple! Alors, bonne année ou bonne chance?