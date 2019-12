Il est quand même curieux de constater que depuis 1962 à ce jour, aucun nom d’architecte algérien n’a émergé comme c’est le cas dans tous les pays du monde ou par son œuvre dont elle porte le nom (Pouillon,Guillauchin, Oscar, Denouvelle etc.).

Dans le même ordre d’idées, nous pouvons facilement vérifier que les principaux maîtres d’ouvrages (Opgi, Eplf, APC ministères etc.) ne sont pas en possession d’un fichier et d’une classification d’architecte.

Les architectes sont régulièrement honorés à travers des distinctions que leur fournissent les autorités. Et ce ne sont aps les lois qui font défaut : Ordonnance N°66-22 du 13/01/1966, relative à la profession d’architecte

Décret N°68-652 du 26/12/1968 fixant les conditions dans lesquelles les personnes privées peuvent conclure des contrats ou marchés d’études avec les services du ministère des Travaux publics et de la Construction.Exercice de la profession d’architecte (circulaire n°50 du 20/10/1982)

Le ministère de l’Habitat et de l’Urbanisme a pris la mesure de suspendre les inscriptions et la réinscription au Tableau national des architectes (les architectes qui ont continué à intervenir à titre privé ont été soumis à la procédure de l’autorisation ponctuelle par opération).

Décret législatif N°94-07 du 18/05/1994 relatif aux conditions de la production architecturale et à l’exercice de la profession de l’architecte.

D’après le Tableau national agréé par le ministère des Travaux publics et de la Construction des architectes du mois de mai 1976, il en ressort : 111 architectes dont 50 architectes algériens et 61 architectes étrangers (voir la liste de l’ordre des architectes de 1976)

Combien d’architectes pour l’Algérie

En 2012, le nombre d’architectes qui était de 111 passe à 12 000 architectes agréés, soit huit architectes/commune et deux architectes pour 100 000 habitants et 4 035 ingénieurs agréés et 3 ingénieurs/commune et un ingénieur pour 100 000 habitants par le ministère de l’Habitat et de l’Urbanisme sur le territoire national dont 12 000 diplômés : toutes les structures sont couvertes par des architectes et ingénieurs : DUC, Dlep, APC, administration, entreprises et autres...

A titre comparatif, la France compte 45 architectes pour 100000/habitants, contre 82 en moyenne dans l’ensemble de l’Union européenne.

Décret exécutif N°96-293 du 2/09/1996 fixant les modalités de fonctionnement des instances de l’ordre de la profession d’architecte Les diplômes de lauréats en architecture doivent être accompagnés du diplôme d’habilitation à l’exercice indépendant de la profession délivré par le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique après que le candidat a réussi devant un jury compétent, l’examen d’Etat (écrit et oral).

Il est surprenant d’exiger de nouveau un stage de 18 mois. Il a été prouvé que de véritables compétences sont recensées parmi ces lauréats. Pourquoi donc empêcher ces derniers de faire leurs preuves à travers un stage d’une durée excessive.

Eurl (Entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée d’architecture) Sarl d’architecture SCP d’architecture (société civile professionnelle d’architecture) : (nombre : deux architectes).

Des personnes non architectes, mais exerçant des professions connexes peuvent être associées à la condition que les architectes soient majoritaires (plus de 50% des architectes)SA d’architecture (société anonyme d’architecture) : nombre d’associés sept dont au moins un architecte. SAS d’architecture (société par action simplifiée d’architecture) : nombre d’associés deux dont au moins un architecte.

Actions de l’Ordre national des architectes

Des responsabilités à choix multiples.

Véritable profession à risque, l’architecte est en permanence sur le fil du rasoir. La largesse de ses missions et de ses obligations l’expose à voir engager sa responsabilité ou plutôt, l’une de ses responsabilités. En effet, le choix de la responsabilité est très largement ouvert pour les personnes victimes des erreurs de l’architecte : responsabilité contractuelle, responsabilité délictuelle et quasi-délictuelle, l’exécution des travaux, mais délictuelle au contrat ou du contrat s’il existe.

Article 217 : le produit des cotisations annuelles des architectes inscrits au tableau, les droits d’inscription au stage professionnel, les droits des nouvelles inscriptions sur le Tableau national des architectes et les droits de réinscription sur le Tableau national des architectes après une période de suspension, sont répartis automatiquement, chaque fin de trimestre, comme suit : - 25 % représentent la quote-part du Conseil national (Cnoa), réajustée annuellement lors de la réunion bilan (Cnoa/Cloa), après présentation des bilans financiers, et du budget prévisionnel avec le plan d’action de l’année en cours.

65 % représentent la quote-part du conseil local concerné (Cloa); - 10 % représentent la quote-part du Fonds national de solidarité de l’ordre (Fnso).

Les circonscriptions totalisant moins de 100 inscrits au tableau local sont exemptées de versement de la quote-part au conseil national et de la participation au Fonds de solidarité de l’ordre.

à titre d’exemple, le plus souvent on confie la gestion du secteur de l’habitat et de la construction à un personnel non technique dont le profil et la formation ne répondent pas aux normes requises et sans expérience apparente.

Les cotisations des architectes qui se font annuellement auprès des Cloa leur permettent d’engranger un budget important. A titre indicatif pour un millier d’architectectes au niveau d’Alger les cotisations s’élèvent à plus d’un milliard de centimes.

Malheureusement, force est de constater que des forums, rencontres, colloques, actions de sensibilisation ne sont jamais initiés au profit du public.

Cette lacune est du reste la raison majeure qui a engendré des constructions inachevées et non conformes.

Pour preuve, un nombre important d’usagers n’ont jamais été informés des détails et ou de l’existence même de la loi 08-15 qui est venue à expiration à trois reprises.

Tout comme la Journée de l’habitat est célébrée à travers le monde, le premier lundi du mois d’octobre, sauf dans notre pays.

Le coût de la réalisation de logement qui était de 750 DA/m2 en 1969, 2 500 DA/m2 en 1975, 3 000DA/m2 en 1984, a dépassé 30 000DA/m2 en 2010, soit 50 000 DA/m2 aujourd’hui

Ce phénomène d’instabilité des responsables à charge du secteur de l’urbanisme et de l’habitat a engendré une absence de stratégie à long terme

Ministres de l’Habitat qui se sont succédé : (30 ministres de l’Habitat, du 23 avril 1977 à septembre 2019)

Ceci explique amplement la qualité médiocre qui caractérise les logements réceptionnés à ce jour. Les maîtres d’ouvrages ont tendance à retenir des BET et des entreprises sur des bases subjectives telles que le critère du moins-disant de l’organisme localement situé.

En même temps, il est important de souligner que l’élaboration des cahiers des charges n’est pas le fruit des professionnels, mais de simples administratifs qui, le plus souvent, ne sont pas imprégnés du terrain.

Les responsables de l’urbanisme sont nommés par le ministère de l’Habitat après réussite d’un concours.

Entreprises de réalisation

Le problème réside dans l’absence de coordination pour définir à chaque commune, chaque entreprise et chaque spécialité, les besoins réguliers en main-d’œuvre qualifiée.

Il existe 34 000 entreprises de réalisation titulaires du registre du commerce; mais 7 000 sont assurées par le Fgcmpi. Depuis la création du ministère de l’Habitat 35 ministres se sont succédé à ce poste dont des ministres ont été reconduits plusieurs fois.

Cette instabilité est à l’origine de l’absence d’une stratégie cohérente à long terme.

L’ordre des architectes doit organiser une action annuelle de sensibilisation à l’architecture et au métier d’architecte.

Les architectes partageront leur savoir-faire avec le public.

Il doit y avoir des visites de réalisation, de chantiers, des balades urbaines, ateliers pédagogiques, des tables rondes, consultations, rencontres qui seront autant d’occasions de poser un nouveau regard sur le métier d’architecte et sur l’architecture qui nous entoure ;sans oublier d’organiser une fois par an une Journée nationale de l’architecture.

Hamid Boudaoud