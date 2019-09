Un sit-in sera observé aujourd’hui au niveau de l’Ecole des beaux-arts de Constantine par une trentaine de travailleurs pour dénoncer les agissements du directeur qui, selon eux, est à l’origine d’agression physique et verbal à l’encontre des travailleurs. Dans un préavis adressé à notre rédaction appuyé par un communiqué de solidarité des travailleurs, il est mentionné avec détails les reproches qui pèsent sur le directeur dont l’agression physique sur un employé, insultes et châtiment à l’encontre des femmes de ménage et renvoi sans aucun motif. La section syndicale compte de ce fait se faire entendre en observant ce mouvement de protestation devant l’école Ahmed-Akriche, située au à 7 km environ de la cité Boussouf. Les protestataires revendiquent la cessation de la bureaucratie instaurée par le directeur, revendiquant au même titre de la mise fin à ses fonctions. Les contestataires justifient leur démarche comme étant un dernier recours face aux agissements du directeur après toutes les tentatives d’apaisement. Ils considèrent que ce qui se passe dans cette école réputée pourtant, comme étant un bon établissement d’apprentissage, un passe-droit qui a porté de graves préjudices aux employés et une atteinte aux lois de la République. Ils expriment toute leur solidarité envers leurs confrères et soutiennent totalement l’action de la section syndicale qui ne compte pas s’arrêter à ce stade.