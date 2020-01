Depuis le début de la magistrature, au lendemain du départ des colonialistes, jamais, au grand jamais, nos magistrats n’ont vécu des moments de liberté comme ces derniers mois. Pourtant, selon plusieurs amateurs d’ audiences pénales notamment certains juges du siège continuent à conduire leurs audiences, la peur au ventre, le spectre

d’avant, ronge encore certains d’ entre eux. Il leur arrive même de balayer du regard la salle pour, peut-être surprendre l’ogre qui rôde encore dans les parages ! On ne sait jamais... La police judiciaire ayant débrayé devant le parquet dont le chef demeure le ministre de la Justice, aucun «épouvantail» ne fera plus peur à personne !

Les magistrats ne doivent plus craindre les menaces d’ établissement de rapports émanant des services de police quant à leur comportement avant d’entrer à l’ audience, à

l’ audience même et après l’ audience. Ils étaient épiés dans leur vie privée, pour être mieux tenus en laisse ! On a connu un sage magistrat qui avait la meilleure note de la cour et être muté par la suite dans une autre cour, très loin où il exerçait cette saison-là ! Et comme chaque magistrat a quelque chose à se reprocher, il avale la décision sans protester. Ce n’est que bien plus tard au cours de discussions à bâtons rompus que le pot aux roses est découvert et que les langues se délient ! Et c’est ainsi que le malheureux magistrat se met à table pour raconter l’histoire de locaux commerciaux joués aux «dés» : la partie plaignante est alors obligée de voir avec l’Inspection générale qui, aussitôt déclenche une profonde enquête qui aboutit et l’on touche du doigt non pas l’incompétence, mais carrément la corruption !!! Le scandale n’est pas tant la corruption, bien plus grave, l’indifférence dans bien des domaines et surtout dans celui humain.

Il n’y a qu’à voir les alentours de l’Inspection générale : vous ne rencontrerez aucun magistrat venu se plaindre ou s’il vous arrivait d’ en rencontrer un, au Val d’ Hydra, sachez qu’il est convoqué par l’organisme vigilant de la Justice !

Mais, ce qu’il y a d’embêtant c’est, notamment l’audition du magistrat incriminé : à huis clos ! Donc, vous n’en saurez absolument rien. Il y a quelques années de cela, lorsqu’ on voulait nuire à un magistrat, on «donnait» les coordonnées du pauvre magistrat, en le diabolisant à l’ extrême, à la presse et… On connaît la suite ! Enfin, la suite i-e depuis 2019 ! Une remontée spectaculaire jusqu’ au poste qui lui sied à merveille : ministre de la Justice, garde des Sceaux depuis l’été 2019 va prendre le taureau par les cornes et commencer à nettoyer le coin qui a fait des moisissures dures à l’extrême. Il lui fallait certes, nettoyer, mais en faisant attention aux... mines posées çà et là par les ennemis de la justice et ce, d’autant plus qu’il n’a jamais de comptes à rendre après un mouvement, qui relève de l’autorité du seul Conseil supérieur de la magistrature, quel qu’il soit ! L’organisation est telle que le travail à accomplir est effectué doucement, mais sûrement. Avec toutes les précautions prises par le staff du ministre, certains trouvent à redire. Et nous parlons de certains magistrats, évidemment, qui n’attendent seulement, qu’un mouvement soit annoncé, que s’annoncent les chercheurs de poux dans les profondeurs des crânes.

Le Syndicat national des magistrats suit les travaux avec précaution et vigilance certes mais surtout avec beaucoup de turbulences !