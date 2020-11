Dans la nuit de jeudi à vendredi, des véhicules de la gendarmerie, de la police et des services sanitaires ont sillonné les artères de la ville de Béjaïa dans une campagne nocturne de sensibilisation contre le coronavirus, dont l'expansion a pris une ampleur alarmante ces deux derniers mois. Répondant sans doute aux instructions du gouvernement, ces rondes de sensibilisation qu'on connaissait au tout début de la crise, repartent à nouveau et maladroitement. En effet, on ne peut sensibiliser une population la nuit alors que le bon sens voudrait que cette sensibilisation nécessaire en pareille crise soit organisée le jour, dans tous les lieux publics et plus particulièrement dans les marchés, qui sont devenus quotidiens alors qu'avant la crise, ils se tenaient une fois par semaine. L'exemple du marché de l'Edimco est assez significatif. C'est là justement que toute campagne d'information et de sensiblisation peut donner des résultats. Parallèlement à cette recrudescence des cas de contamination, on s'est même offert le luxe d'autoriser la fête annuelle de la figue à Béni Maouche, qui a été inaugurée hier. Un autre événement qui peut constituer un facteur de propagation du virus. Il est vrai que la sensibilisation doit être permanente et partout au bon moment, des instants choisis pour une efficacité quasi sûre. Mais elle doit aussi être accompagnée de mesures à même de soulager le personnel soignant. Sachant que les structures sanitaires sont dépassées, l'on se demande, à Béjaïa, qu'attendent les autorités pour ouvrir deux hôpitaux nouvellement construits. «Pourquoi n'a-t-on pas ouvert l'hôpital psychiatrique de Oued Ghir pour pallier le manque de place dans d'autres structures et le destiner provisoirement au Covid-19?», c'est la réflexion d'un citoyen lambda, qui nous amène aussi à nous interroger sur l'hôpital de Souk El Tenine, qui ne manque pas de moyens humains et matériels afin d'être opérationnel. Pour une crise sanitaire, il faut des réponses sanitaires, qui peuvent conduire au renforcement des structures sanitaires, qui attendent toujours leur achèvement et, pour certaines, leur mise en service Alors que la réalisation d'un CHU digne de ce nom, est renvoyée aux calendes grecques, les autorités en charge du secteur auraient pu mettre la pression pour l'achèvement de structures en attente, afin de combler le déficit. Neuf mois après l'apparition de la pandémie, qu'en est -il de la demande introduite par la direction de la santé et de la population (DSP) pour la réhabilitation des locaux commerciaux et leur transformation en structures de santé et permettre ainsi l'extension des services du CHU de Béjaïa, dont les locaux actuels n'offrent pas de commodités pour une prise en charge adéquate des patients, notamment en ces temps de pandémie. Avouons que le secteur n'a pas suscité l'intérêt qu'il fallait au coeur même d'une crise qui a non seulement montré les limites des structures existantes, mais également le manque de perspicacité des responsables chargés du secteur. Mais c'est là une gestion prévisionnelle. Tout le mal de Béjaïa réside à ce niveau. Le constat établi existe dans tous les secteurs, malheureusement.