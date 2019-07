Le coup d’envoi des inscriptions à l’université au titre de l’année 2019-2020 sera lancé aujourd’hui. Les nouveaux bacheliers pourront ainsi, remplir leurs fiches de vœux en répertoriant les filières de leur choix, qui seront retenues, en fonction des moyennes obtenues au bac. En tout, quatre possibilités s’offrent à eux. La semaine dernière, une circulaire rendue publique par le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique avait défini le calendrier des préinscriptions et inscriptions. «Les préinscriptions et inscriptions définitives des nouveaux bacheliers, au titre de l’année universitaire 2019-2020, débuteront le 20 juillet », a indiqué le département. Il a été relevé que ce calendrier serait décliné en quatre phases. La première phase, qui se déroulera du 20 juillet au 3 août, portera sur l’exploitation des résultats du baccalauréat et la détermination des moyennes nationales minimales pour participer au classement dans certaines filières (20 au 22 juillet), les préinscriptions (22 au 24 juillet), la confirmation des préinscriptions (25 au 26 juillet), le traitement des vœux (27 juillet au 3 août) et la proclamation des résultats des affectations (3 août au soir).La deuxième phase, qui s’étale du 4 au 17 août, portera sur la confirmation ou la réorientation ou les tests et entretiens pour les filières concernées (4 au 8 août), l’ouverture du portail «hébergement» (8 au 17 août), le 2ème traitement des cas d’échecs aux tests/entretiens et des demandes de réorientation (14 au 17 août au matin) et la proclamation des résultats des affectations (17 août). La troisième phase, qui s’étendra du 2 au 8 septembre, concernera les inscriptions définitives et les dossiers relevant des œuvres universitaires, alors que la 4ème phase, qui se tiendra du 2 au 12 septembre, portera sur le traitement des cas particuliers par les EES (PROGRES) et la réouverture du portail hébergement, bourse et transport. Enfin, le ministère a rappelé que la date limite du 12 septembre clôture, «définitivement», les inscriptions au titre de l’année universitaire 2019-2020.

Des sources relevant du même ministère ont par ailleurs, indiqué que l’accès aux branches les plus prisées, prendra en compte l’offre et la demande. Ce qui veut dire que la moyenne définitive pour accéder à certaines filières sera fixée, sur la base d’une étude de toutes les moyennes obtenues par les nouveaux bacheliers, à l’échelle nationale. Il s’agit notamment des spécialités comme la médecine, la pharmacie, la biologie et toutes les filières enseignées dans les écoles supérieures.