Le fléau de la fermeture des routes reprend de plus belle dans la région de Béjaïa. Deux de ses plus importants axes routiers ont été fermés, hier matin, à la circulation. Les citoyens, qui recourent aux actions musclées, voulaient crier leur ras-le-bol d’un vécu des plus insupportables. Fortement connue pour cette nouvelle vocation, qui lui porte fortement préjudice, la région de Basse-Kabylie fait parler d’elle dans une conjoncture où il aurait certainement été préférable de vanter ses atouts touristiques.

Le rituel des fermetures de routes s’invite donc avec ses désagréments et ses inconséquences sur de nombreuses usagers, habitants et visiteurs, qui n’ont aucun tort quant aux problèmes posés.

La RN24 a été fermée par les habitants de Beni K’sila pour une histoire de collecte des ordures ménagères. Dans une conjoncture estivale, l’inquiétude est dans ce sens assez légitime, mais ne justifie nullement le blocage des personnes innocentes. Encore une histoire liée à l’environnement et qui démontre combien les citoyens sont plus soucieux que les responsables en charge des affaires locales. Le même problème existe par ailleurs un peu partout dans les différentes communes de la wilaya.

A Akbou, ce sont les soucis d’actualité qui préoccupent les militants des droits de l’homme et ses citoyens anonymes. Devant le tribunal de la ville, ces derniers ont observé un rassemblement pour exiger la libération des détenus d’opinion.

Une action qui s’inscrit en droite ligne dans l’élan du changement né depuis le 22 février à travers le territoire national. «L’affectation opaque» de 200 logements sociaux de la commune a suscité la colère à Souk El Tenine, dans la région du littoral est de Béjaïa.

Au croisement des deux RN 9 et 43, les protestataires ont élu domicile, bloquant l’accès dans les deux sens et vers les deux wilayas voisines, Sétif et Jijel. Cette colère, qui s’est traduite par la fermeture de ces deux axes routiers pendant de longues heures, avait contraint les usagers à patienter sous un soleil de plomb. Affichée puis révisée, la liste des bénéficiaires de logements sociaux de la commune ne cesse de provoquer la colère des demandeurs qui y voient à chaque fois des «magouilles». Chez les défenseurs des droits de l’homme et des libertés, et ceux qui tentent de mettre la pression pour voir leur cadre de vie amélioré, la tension monte de plusieurs crans pour déboucher sur une situation inextricable et qui ne semble nullement émouvoir les responsables, « qui se plaisent dans leurs bureaux », pour reprendre les propos d’un manifestant, dont l’opinion est partagée par ces centaines d’individus qui résistent tant bien que mal aux conséquences d’une forte chaleur sous un soleil de plomb, tout comme ces usagers innocents qui ont eu le tort de choisir un dimanche pour vaquer à leurs occupations.