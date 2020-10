Le secteur de l'automobile faisait figure de pièce maîtresse du développement économique du pays avant qu'il ne soit gangréné par des affaires de corruption qui ont conduit plusieurs chefs d'entreprise accusés de dilapidation des deniers publics, en prison, ce qui a provoqué une onde de choc au sein de cette filière. L'espoir qui reposait sur Renault s'est envolé avec la suppression de l'importation des kits CKD/SKD. La célèbre marque au Losange qui avait mis la barre haut: produire quelque 400 000 voitures d'ici 2022, de quoi satisfaire le marché national, a mis en place un plan social pour ses 1 200 employés de l'usine implantée à Oued Tlélat (wilaya d'Oran). 800 travailleurs feraient l'objet d'un départ volontaire. Le secteur a un grand besoin d'être assaini, corriger les erreurs du passé pour repartir du bon pied. Une nouvelle politique est engagée. Une plateforme numérique a été lancée le 20 septembre, pour l'introduction en ligne des demandes d'agrément provisoire et définitif ainsi que les demandes d'avis technique pour l'exercice des activités de construction de véhicules et de concessionnaires de véhicules neufs. Il semblerait que cela se bouscule au portillon. 184 préinscriptions formulées par 140 opérateurs économiques, à la plateforme numérique des constructeurs automobiles et des concessionnaires de véhicules neufs, ont été enregistrées par le ministère de l'Industrie, au 1er octobre. Le département de Ferhat Aït Ali livre le bilan de cette opération: 133 préinscriptions ont été enregistrées pour l'activité de concessionnaires de véhicules neufs (tous types confondus) et 51 préinscriptions ont été enregistrées pour l'activité de construction de véhicules (tous types confondus), à la fin des deux dernières semaines, indique-t-il dans un communiqué rendu public le 3 octobre. Rappelons que l'importation des véhicules de moins de trois ans, a finalement été gelée. «L'importation des véhicules de moins de trois ans est gelée, nous ne voulons pas importer de la ferraille et nous ne voulons pas encourager le marché informel», avait annoncé samedi dernier, le ministre de l'Industrie, Ferhat Aït Ali, en marge de la Conférence nationale sur les start-up. Qu'en est-il des concessionnaires de véhicules neufs. La répartition des préinscriptions à ce dispositif par domaine d'activité, fait ressortir 40 demandes pour l'automobile, 37 pour les motocycles, 15 pour les camions, 12 pour les engins roulants, 10 pour les tracteurs et matériels agricoles, six pour les bus et autocars, cinq pour le matériel des travaux publics et quatre pour les tracteurs routiers et quatre autres pour les semi-remorques, soit un total de 133 demandes, précise un communiqué de ses ser-vices. Il faut souligner que pour l'exercice de cette activité, le concessionnaire est tenu de disposer d'un personnel ayant les qualifications requises et /ou d'une expérience professionnelle de 5 ans minimum dans les domaines de la commercialisation et de la mécanique, établies par des documents les justifiant. Les constructeurs n'ont pas été en reste sauf que leur identité n'a pas été révélée. L'automobile et les motocycles se taillent la part du lion avec 13 demandes chacune. sept pour les camions, cinq pour les tracteurs et matériels agricoles, quatre pour les bus et autocars, quatre pour les tracteurs routiers, 4 pour les semi-remorques, 4 pour les engins roulants et une demande pour le matériel des travaux publics, soit un total de 51 demandes, indique le ministère de l'Industrie. Nous ne saurons pas encore, par contre si des constructeurs de pointure internationale figurent dans cette liste. Ce n'est absolument pas exclu. Le climat des affaires qui a rebuté les investisseurs étrangers est en voie d'être assaini. La refonte du Code de l'investissement est en cours alors que la règle du 51/49 est supprimée, ce qui doit rendre encore plus attrayant un marché de l'automobile qui ne manque pas d'arguments. La porte n'est pas encore fermée pour ceux qui hésitent. «L'opération de préinscription aux dispositifs régissant les activités de construction de véhicules et de concessionnaires de véhicules neufs, se poursuit toujours...», indique le ministère de l'Industrie.