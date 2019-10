L'association des auxiliaires médicaux, en étroite collaboration avec le direction de la santé et de la population de Bouira, lance une campagne de dépistage précoce du cancer du sein et du col utérin. Selon Habel Slimane, la campagne débutera le 14 octobre, durera 3 jours et sera clôturée par une journée de formation destinée aux professionnels du secteur. Depuis une semaine, les organisateurs de cette action bénéfique aux plus démunis s'attellent à convaincre les officines privées à participer au côté des structures publiques à cette opération qui, à ne pas en douter, sauvera beaucoup de personnes d'un cancer mortel, mais aussi d'interventions chirurgicales lourdes sur tous les plans. Selon toujours notre interlocuteur, les radiologues privés installés à Bouira manifestent un intéressement certain à l'action, surtout que ce mal guette tout le monde. Le dépistage précoce reste l'étape la plus importante dans la lutte contre le cancer du sein et du col utérin. Rappelons que par manque de radiologue, le centre d'imagerie médicale de l'EPH Mohamed-Boudiaf, qui dispose du scanner, mais aussi de l'appareillage utile aux mammographies, reste inexploité et tourne à un rythme des plus lents. Cet outillage payé au prix fort n'est exploité que rarement dans les cas d'extrême urgence. La campagne qui débutera le 14 octobre prochain est une occasion pour les professionnels d'exiger l'ouverture de ce service au grand public. Précisons pour conclure que Bouira vient de vivre la nomination d'un nouveau directeur de wilaya du secteur après la promotion jugée injustifiée de l'ancienne directrice qui aura, en moins de trois année, chamboulé le secteur.