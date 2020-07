Depuis le début de semaine Bouira vit une vraie canicule. Le thermomètre avoisine les 40° Celsius, sinon plus. Le climat sec qui, jadis, faisait de Bouira un lieu de soins pour asthmatiques, a laissé place à un taux d'humidité élevé en raison des trois barrages qui encadrent la wilaya par l'ouest, l'est et le sud-ouest. Même si, et Dieu merci, elle est épargnée par les grands feux, la chaleur qui domine oblige les gens à rester chez eux. Il faut aussi préciser que la wilaya manque grandement de structures de divertissement. En raison de la pandémie du Covid-19, les piscines, les salles de sport, la forêt récréative d'Erich... sont fermées au public. Le wali vient même de prendre un arrêté pour souder les accès aux stades de proximité en raison de la propagation dangereuse de la pandémie.

La chaleur c'est aussi synonyme de soif. Sur ce registre et comme nous l'avons rapporté dans une précédente publication, la distribution de l'eau fait défaut en raison surtout de la vétusté des réseaux. La bonne nouvelle émane des marchés de fruits et légumes. En raison de la chaleur et de peur de voir leurs produits se faner rapidement, les commerçants ont consenti des baisses sur les prix au grand bonheur des clients. La guerre contre le virus a chamboulé totalement les habitudes des Bouiris. Si pour les grandes villes l'heure est à la recherche des loisirs, dans les zones d'ombre, la vie est toute autre. Pour les besoins de cet article nous rapportons des données liées à la vie à la campagne.

Pour les grandes agglomérations l'heure est au coronavirus, dans les villages et localités enclavées, les préoccupations sont toutes autres. Chaque perturbation naturelle qui affecte la wilaya de Bouira dévoile plusieurs dysfonctionnements, mais surtout augmente les difficultés au quotidien de milliers de citoyens vivant dans les zones retirées et enclavées. Les exemples sont nombreux. Pour la circonstance, nous nous limiterons à trois villages de la daïra de Bechloul, en l'occurrence Azaknoun, Tizza et Bouakache. De l'avis de tous, la vie en ces milieux ruraux, qui se caractérisait par la quiétude, s'est transformée en véritable parcours du combattant au quotidien. Par le passé déjà, le village «Azaknoun», situé à moins de 10 kilomètres au sud de la commune d'El-Adjiba, daïra de Bechloul, figurait sur la liste des localités les plus démunies en matière de développement.

Le chemin communal bitumé qui relie le chef-lieu de la commune et les autres bourgades de la partie Sud, les pistes qui sillonnent, de long en large le village, sont dans un état d'impraticabilité totale et ont subi de plein fouet les aléas d'une neige qui a détérioré ces axes de passage. Les pluies qui se sont succédé à travers le temps, ont aussi porté atteinte à ces infrastructures puisqu'il suffit de petites averses pour que tout devienne marécageux. En cette période de canicule c'est la poussière qui a pris le relais. Le village de «Tizza» ou «Taâribatt», situé à deux kilomètres au sud de la commune d'Ahl El Ksar, vit une situation identique. L'été et sa canicule suscitent déjà l'inquiétude parce qu'en plus de la dégradation des réseaux routiers, ce village vit annuellement un autre manque: celui de l'eau. Il ne s'agit pas d'un manque de ce liquide vital, mais d'une insuffisance générée par la dégradation et la vétusté du réseau d'AEP.

Les quantités d'eau qui coulent, vainement, dans la nature, sont très importantes comparativement à quelques gouttes atteignant les robinets. Le projet portant réalisation de nouvelles conduites d'AEP, à l'image de ce qui a été fait dans d'autres communes et les bourgades environnantes, a contourné le village. Et pour assurer la distribution de l'eau potable à partir du barrage de Tilesdit, les services concernés se contentaient d'utiliser un réseau existant déjà. Le débit et la pression générée par le refoulement de l'eau à partir du barrage sont venus à bout de ces canalisations qu'aucune partie ne tente de réparer ou simplement de remplacer. Les centaines de personnes habitant le village de «Tizza», sont dans la tourmente. Elles craignent de vivre à l'infini, le calvaire du citernage, solution préconisée à chaque saison chaude pour atténuer le problème. Il est opportun de préciser que l'AEP concerne aussi toute la région et des communes comme El Kseur et Ouled Rached vivent cette difficulté, mais avec moins d'importance.