En assistant aux audiences animées par certains avocats qui en veulent, nous avons l'impression de les voir défendre les justiciables avec une conviction qui laisse rêveur.

Nous pensons à des conseils que nous suivons depuis plus de 20 ans, dans les salles d'audience de Chéraga, Bir Mourad Raïs, Blida, Koléa, Tipasa, et autres Hadjout, El Harrach.

Parmi eux, relevons maitre Nassima Aïd qui, corona ou pas, continue à soutenir des inculpés détenus!

Nous l'avons déjà écrit à maintes reprises, cette avocate est capable! Elle peut tout réaliser, sur les plans judiciaire, et administratif!

Il fallait lire ses requêtes lorsqu'elle les remettait, à l'audience, à Farida Slimani, actuelle présidente du tribunal administratif de la capitale sis, près de la placette de la belle localité de Bir Mourad Raïs (Alger) et précédemment de celui de Blida où elle n'a laissé que des admirateurs, Maître Aïd, en tête.

Les admirateurs, Maître Aïd en a à la pelle. Ayant commencé son stage en 1996 à Chéraga, chez le sublime et élégant Maître Ahmed Ouarti, elle apprit très vite les ficelles de la noble profession et deux années après, elle était debout face aux juges, défendant bec et ongles, ses clients. Elle s'en sortait admirablement bien. Elle a beaucoup de respect pour les adversaires à qui elle reconnaît, à chaque entreprise, le bien-fondé de leurs missions!

En 2015, à Koléa, (cour de tipasa) elle était déjà debout pour la première audience à distance, présidée par le très jeune et beau président de la section correctionnelle, Abderraouf Benbouza, occupant actuellement le même poste au tribunal de Bir Mourad Raïs (cour d'Alger).

Déjà, au cours de cette audience, elle s'illustra par une pugnacité et une volonté de réussir, jamais vécues!

24 ans après, Maître Aïd est toujours là, prête à dégainer, pour la défense des droits de l'homme et du citoyen.