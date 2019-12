En vertu de l’arrêté des services de la wilaya d’Alger, du 18 novembre 2019, fixant également les soldes d’été du 21 juillet au 31 août 2020, les soldes d’hiver s’étaleront du 18 janvier au 28 février 2020, a annoncé dimanche dernier le directeur du commerce de la wilaya, Karim Kech.

Pour garantir la réussite de la saison des soldes, ce responsable a fait état de la mobilisation de près de 900 agents déployés sur les 57 communes de la capitale avec pour mission : contrôler l’opération et constater les dépassements et prendre les mesures nécessaires en cas d’infraction.

L’enquêtrice principale en chef des enquêtes économiques à la direction du commerce de la wilaya d’Alger, Naïma Semmache a déclaré, pour sa part, que ces périodes de vente au rabais ont pour objectif la promotion des activités des commerçants et des opérateurs économiques, et aux consommateurs de se procurer des articles à des prix réduits, a-t-elle indiqué.

La réception des demandes des commerçants et des opérateurs économiques pour cette opération de ventes réglementée, débutera à partir de la première semaine du mois de janvier 2020, par voie électronique sur le site électronique de la direction du commerce de la wilaya d’Alger, dans le but de faciliter les procédures administratives.

L’opération de vente par rabais s’effectue en application des dispositions du décret exécutif du 18 juin 2006 fixant les conditions et les modalités de vente au rabais, promotionnelle, en liquidation de stocks, en magasins d’usines et vente au déballage, a-t-elle poursuivi.

Elle a rappelé que la décision prévoit une série de mesures auxquelles le commerçant est tenu de se conformer, notamment l’obtention, obligatoire, d’une autorisation délivrée par la direction du commerce, un document nécessaire, a-t-elle dit, qui permet au commerçant de faire la promotion de la marchandise à travers l’affichage d’une pancarte « soldes » bien visible sur la vitrine de son local commercial.

La décision énonce par ailleurs les conditions et les procédures légales et claires relatives aux peines encourues par les commerçants auteurs de contraventions constatées par les agents de contrôle et de la répression des fraudes de la direction du commerce, a-t-elle précisé.

La vente en soldes concerne les articles achetés par le commerçant depuis au moins trois mois, avant le début de la période des soldes.

Des agents de contrôle et de la répression des fraudes seront mobilisés et déployés tout au long de la période des soldes, pour relever les infractions et prendre les mesures nécessaires pour la protection du consommateur, a-t-on ajouté.

Selon le bilan de la période des soldes d’hiver de 2018, pas moins de 250 autorisations ont été accordées à plus de 400 commerces activant dans différents domaines (vêtements, équipements de sports, meubles, équipements électroniques...), tandis que 194 infractions aux conditions de vente au rabais et de vente promotionnelle ont été enregistrées.