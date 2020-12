La wilaya d'Oran vient de bénéficier de nouvelles enveloppes financières au profit du programme d'amélioration des conditions de vie dans les zones à faire sortir vaille que vaille de l'ombre, en doublant notamment la mise en budgétisant d'importants projets. Il s'agit essentiellement de plusieurs douars, villages et agglomérations ayant été ignorés des années durant et dont les habitants ont, pendant des décennies, été ignorés alors que cette même wilaya regorge d'importantes potentialités rentables permettant la création de la richesse dans tous les segments. Tout le contraire s'est produit durant la gestion «faste» des euro-dollars engrangés par l'exportation du pétrole, alors que l'on pouvait faire mieux.

Les villages et les bourgades, à vocation à la fois agricole et touristique, de la daïra de Boutlélis, constituent l'exemple concret d'une marginalisation ambiante les ayant marqués des décennies durant, alors que celle-ci a, dans un passé récent, constitué le vivier de tous les produits agricoles, avant que ses terres fertiles et tant nourricières ne soient abandonnées en raison de la crise créée avec la complaisance des «archers» ciblant le foncier agricole, ce dernier est envahi par la «bétonisation» sauvage. Les oranges, le blé et les cépages des caves de Boutlélis n'avaient pas de concurrents au marché international, vu leur qualité supérieure avant que leur arrachage n'ait été «décidé» dans les années du terrorisme. Au jour d'aujourd'hui, l'on remet, en dépit de toutes les incidences de l'ancienne gestion, hasardeuse, d'atteler la charrue aux boeufs pour se mettre en besogne. Cette zone commence à sortir de l'ombre, ayant bénéficié de plusieurs opérations d'un montant de 200 millions de dinars. Ces inscriptions financières sont prises en charge par la caisse de solidarité et de garantie des collectivités locales, indique un responsable local, pour la réalisation des classes, au village de Bredéah, des aménagements extérieurs, la réfection des routes, l'éclairage public et l'assainissement. Idem pour la commune agricole de Bir El Djir dont les terres nourricières d'antan ont été détournées de leur vocation et «bétonnisées» abritant des masses de bâtiments n'ayant de bâtiment que le nom, loin de toute esthétique urbanistique. Dans cette commune, le secteur Bendaoud a bénéficié d'opérations d'un montant de 20 millions DA, sur un total de 62 millions de dinars dédiés exclusivement à la prise en charge des zones d'ombre.

En tout, la deuxième ville du pays compte 133 zones d'ombre pour lesquelles un programme global de plus de 500 opérations a été inscrit, parmi lesquelles 37 projets ont été accordés aux zones de la plus grande commune productrice du blé, Tafraoui, rattachée à la daïra de Oued Tlélat. Ces projets tournent essentiellement autour de la réhabilitation des routes, du raccordement des foyers aux réseaux de gaz naturel et sanitaires et d'AEP.