Trois cent-cinq kilogrammes de corail royal destinés à la contrebande ont été saisis, hier, par les éléments de la sûreté de daïra d'El Kala dans la wilaya d'El Tarf, a-t-on appris de source sécuritaire. L'opération s'est également soldée par l'arrestation de cinq individus, a ajouté la même source. Selon cette dernière, il s'agit d'informations sûres parvenues aux services sécuritaires, faisant état de la présence au vieux port de la ville d'El Kala de cinq individus, qui s'adonnaient au braconnage du corail. Agissant en fonction des données en leur possession, une descente a été effectuée au vieux port de la ville d'El Kala où les cinq personnes ont été surprises en position d'accostage, a expliqué notre source. Lors de la fouille opérée dans l'embarcation de confection artisanale, qu'utilisaient les braconniers pour leur pêche illicite, il a été découvert 305 kg de corail rouge brut et une quantité de kif traité, pour l'usage personnel des braconniers, a précisé la même source. Soumis aux mesures judiciaires d'usage, âgés entre 20 et 70 ans, les cinq mis en cause dans cette activité illégale, ont été déférés par-devant le procureur de la République, près le tribunal d'El Kala qui a ordonné la mise en détention préventive, pour quatre braconniers, alors que le cinquième a bénéficié de la citation directe à la barre.