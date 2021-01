Le club de la presse de Bouira vient de réaliser sa deuxième opération de collecte de sang en étroite collaboration avec le comité des donneurs de sang de Bouira, présidé par l'actuel secrétaire général de la Fédération mondiale, le docteur Abdelmalek Sayah. L'opération, la seconde après celle réussie au niveau de la localité de Lakhdaria, a concerné la commune de M'Chedallah où une soixantaine de pochettes ont été collectées au profit de l'hopital de M'Chedallah. « Notre étroite collaboration avec le club de la presse est bénéfique à plus d'un titre à notre campagne de sensibilisation pour le don du sang. D'un commun accord entre le comité que nous présidons et le bureau du club de la presse, nous avons retenu un programme qui concernera les hôpitaux de la wilaya. Après Lakhdaria et M'Chedallah, la prochaine collecte se fera à Sour El Ghozlane, puis Aïn Bessem pour clôturer le programme à Bouira. La culture du don de sang a grand besoin d'être boostée médiatiquement et c'est ce que nous cherchons, à travers cette collaboration», nous confie le docteur Abdelmalek Sayah. Pour Omar Remili, le président du club de la presse: «nous voulons passer du statut d'observateur à celui d'acteur effectif dans la société en nous engageant à aider les plus démunis, à faire dans l'humanitaire. Notre club est à son troisième mode d'activité. En plus de la collecte du sang, nous avons participé directement au combat contre le Covid-19 en nous rendant dans des écoles des zones d'ombre pour y distribuer du gel hydro-alcoolique, des bavettes, des produits désinfectants. Nous avons aussi participé à la réfection du domicile d'une vieille dame démunie grâce à des bienfaiteurs qui nous soutiennent dans nos actions. Nous voulons être à l'écoute du citoyen, à soulever ses doléances mais à l'aider quand c'est possible», dira le président du club de la presse de Bouira. Le club, il faut le préciser, a apporté un souffle nouveau dans les rangs de la corporation journalistique et impose le respect parmi les lecteurs, mais aussi parmi les responsables qui y voient un partenaire dans cette volonté de mettre en place une nouvelle Algérie.