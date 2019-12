L’université Akli Mohand Oulhadj de Bouira a abrité, pendant deux jours, un colloque national autour de l’investissement du recyclage des déchets. Tout au long de ces deux jours, des professeurs, venus des quatre coins du pays, se sont succédé à la tribune de l’auditorium pour aborder le thème sous toutes ses facettes.

L’initiative du département des sciences économiques s’est voulu être une réflexion pour une Algérie verte, mais aussi une source de richesse, à l’instar de ce qui se passe ailleurs.

Le recyclage des déchets est une vraie industrie et un apport certain en matière de finances. En plus de l’aspect économique, les intervenants ont abordé le volet législatif, la faisabilité de la chose. Avant de clôturer la rencontre, marquée aussi par l’absence des étudiants, les participants ont retenu plusieurs recommandations.

Ces résultats peuvent être d’un apport certain à une politique environnementale en mesure de libérer le pays de sa dépendance aux énergies fossiles.

Pour information, les déchets coûtent actuellement plus de 37 milliards de dinars au Trésor public.