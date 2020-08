Le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé des Start-up, Yacine El Mahdi Oualid, a affirmé, mardi dernier à Sétif, que plusieurs projets de réalisation de parcs technologiques, à travers les multiples régions du pays, sont actuellement à l'étude».

«La création de ces espaces en dehors d'Alger répond au fait que la créativité et l'innovation existent à travers tout le pays», a précisé le ministre délégué au cours de sa visite d'inspection à nombre de start-up locales.

«La création de ces parcs contribuera, à l'avenir, à ouvrir la voie aux jeunes pour l'investissement dans le domaine des technologies nouvelles et la concrétisation de leurs idées», a assuré El Mahdi Oualid, affirmant que «des facilités multiples au profit des start-up seront annoncées dans les prochains jours». Il a aussi souligné que le département ministériel qu'il pilote a été essentiellement «créé pour aider les jeunes talents à s'engager dans l'économie de la connaissance», ajoutant que «les jeunes Algériens jouissent de beaucoup d'intelligence et de talent, comme le prouvent les diverses start-up qui ont affirmé leurs compétences, constituant par leurs projets innovants un modèle pour les autres».

Le ministre a indiqué que ses visites aux wilayas s'effectuent dans le cadre du soutien aux jeunes et de la connaissance des start-up innovantes de chaque région et a exprimé sa satisfaction et sa fierté des réalisations accomplies par ces entreprises, dans le soutien à l'économie nationale.

Lors de sa visite dans la wilaya de Sétif, Yacine El Mahdi Oualid a visité, à El Eulma, une start-up de développement de programmes informatiques qui propose, pour le secteur de la santé, des solutions innovantes combinant technologies nouvelles et intelligence artificielle.

Dans la commune d'El Ouricia (Nord de Sétif), il a inspecté un laboratoire de fabrication de réactifs pour le marché local, régional et national, créé dans le cadre du dispositif de la Caisse nationale d'assurance chômage (Cnac).

Le ministre délégué s'est également rendu au centre de programmation robotique de la cité El Kasria de la ville de Sétif, créé en 2019 et agréé par la Fédération internationale de robotique et l'Institut international du commerce et du ma-nagement.

Au terme de sa tournée de travail, le ministre a visité une exposition sur les activités innovantes d'une dizaine de start-up qui se tient à la Maison de la culture Houari Boumediene, avant de présider une réunion avec les propriétaires de ces start-up consacrée à leurs préoccupations, dont les entraves administratives et bureaucratiques.