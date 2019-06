Pour les examens du bac, édition 2019, prévus du 16 au 20 juin 2019, ils seront 12 958 répartis sur 48 centres d’examen et encadrés par 4 105 surveillants à avoir entamé les épreuves de langue arabe et des sciences islamiques dans l’après-midi pour tenter d’obtenir le sésame et pouvoir rejoindre l’enseignement universitaire. A la différence des dernières années où l’examen s’est caractérisé par une tension extrême due en grande partie aux fuites des sujets, l’édition 2019 aura été marquée par un net regain de la sérénité dans les rangs des candidats.

Ce premier grand test de l’ère de l’après-Benghebrit et les scandales qui ont entaché les deux dernières éditions, a été minutieusement préparé pour mettre les candidats dans les conditions optimales. Une nouvelle fois et pour combattre la fraude, les Algériens se sont réveillés sans l’Internet et l’accès aux réseaux sociaux. Dans un point de presse animé par le directeur de l’éducation Bouziane Mourad, le premier responsable a voulu être très serein quant au déroulement des épreuves, surtout que le BEM et l’examen de cinquième n’ont connu aucun incident majeur.

Il a tenu à rassurer les candidats quant au bon déroulement de ces examens «Toutes les dispositions ont été prises, notamment en matière d’hébergement, restauration, transport et également couverture sanitaire. Nous remercions les directions de la santé, du transport et les services de sécurité, de la Protection civile, la DAL, Sonelgaz, l’ADE et les chefs de daïra qui ont apporté leurs concours», nous déclarait le directeur. La décision des syndicats de surseoir à cette menace de boycotter l’examen a participé à cette ambiance de fête. Même le temps a été clément. Hier il faisait moins chaud que les précédents jours où Bouira a connu un début de canicule. Les personnels des secrétariats affichaient une bonne humeur devant les centres où ils opéraient à des vérifications d’usage. Les candidats s’y sont prêtés dans la bonne humeur. Ces faits laissent croire à un taux de réussite appréciable qui permettrait à Bouira de quitter le bas du tableau. La crainte de voir les comportements résultant du Hirak se sont vite dissipés et les candidats ont composé dans le calme et la discipline, du moins pour ce premier jour. Pour les plus pessimistes, la situation sera plus compliquée avec les matières principales des diverses disciplines. «Les élèves paniquent et perdent leur sang-froid avec des matières comme les mathématiques, les sciences naturelles et la physique pour les filières scientifiques, la philo, les langues et l’arabe pour les littéraires. Nous espérons que les sujets resteront à la portée de la majorité des candidats», nous confie un parent venu accompagner sa fille au lycée Hamza de Bouira.