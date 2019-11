Au tout début de ses interventions, alors qu’il traînait encore la «jaquette» de procureur général d’Alger, Belgacem Zeghmati, le tout nouveau ministre de la justice, garde des Sceaux, avait laissé échapper une expression qui a donné froid dans le dos. Oui ! Il a évoqué en matière de chasse aux ripoux, les magistrats atteints par cette maladie qui malheureusement s’est propagée dans toute la société depuis fort longtemps, causant des dommages incommensurables. Les exemples sont légion depuis quelques années pour ne pas écrire, des décennies ! Il y a d’abord cette triste histoire de la brave juge qui a été carrément roulée dans la farine. L’auteur de cet acte n’était autre qu’un escroc traînant un mandat d’arrêt qu’il voulait ôter grâce à un diabolique stratagème. Mais il n’arrivera jamais à ses fins ! Quant à la malheureuse juge, son avenir est devenu incertain depuis la convocation par ses pairs du conseil de discipline. Entendue et interrogée durant de longues heures, elle quitta le ministère, triste, triste comme jamais elle ne le fut. Après les délibérations, elle est finalement mutée loin, très loin au Sud. Elle bosse et loge, désormais, loin de la maison qui l’ a vue naître, grandir, réussir dans la vie et dans la magistrature. Elle tombera cependant dans un traquenard et s’embourbera dans la mélasse pour avoir accepté de monter un jour, avec un inconnu qui s’est avéré être bon comédien-un vrai escroc-bandit… Elle, la juge aurait dû être plus vigilante, et pourtant, sa fonction le veut. Cette grave faute professionnelle n’ aurait jamais dû avoir lieu ! Non, jamais ! Par ailleurs, nous attirons l’attention de l’opinion publique qu’il n’y a de corrompus qu’avec les corrupteurs. Donc, il est impossible d’avoir l’un sans l’autre. C’est difficile, mais possible avec de la bonne volonté et surtout de la détermination.